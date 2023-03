Ferrari, prima sfuriata di Leclerc ai box dopo il ritiro: ecco l'audio del monegasco

Inizio disastroso della Ferrari di Charles Leclerc nel campionato del mondo di Formula 1. La rossa del monegasco si è infatti fermata al 41esimo giro dopo aver perso potenza: un ritiro che ha mandato su tutte le furie il giovane monegasco.

La Ferrari SF-23 si è mestamente accostata ai margini della pista facendo così rivedere i fantasmi della scorsa stagione, quando l'affidabilità è stato uno dei maggiori problema della SF-75. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, e secondo alcuni addetti ai lavori il problema sarebbe nella centralina, tra l'altro sostituita ieri prima della gara, fatto sta che alla fine la Rossa si è completamente spenta e Charles Leclerc ha dovuto abbandonare la sua gara a 16 giri dal termine.

Se è vero che la Ferrari stava girando ad un ritmo molto più basso rispetto alla Red Bull, e il fatto che alla fine l'Aston Martin di Fernando Alonso abbia superato Sainz lo dimostra, è vero anche che in ogni caso concludere la gara sarebbe stato molto importante, e iniziare la stagione con il ritiro rappresenta una vera e propria mazzata per gli uomini di Maranello.

Ovviamente il primo deluso è stato lo stesso Charles Leclerc, che accortosi del problema ha urlato ai box, come da video/audio che trovate qui sopra: "Oh no, no, no. Cosa succede ragazzi? No power!". Una volta arrivato in corsia, il giovane pilota della Ferrari ha dichiarato a caldo ai giornalisti: "È appena saltata la power, peccato perché eravamo lì. La nostra gara è stata buona fino a quel momento. Non siamo riusciti a fare più della terza posizione, perché la Red Bull è davvero forte".

E ancora: "Non eravamo veloci in gara… non so, il nostro obiettivo era batterli e dobbiamo fare passi avanti rispetto a loro. Hanno trovato qualcosa rispetto alle qualifiche, sono di un’altra categoria. Dobbiamo fare qualcosa anche noi perché così faremo fatica".

Scioccato e deluso anche il team principal Frederic Vasseur: "Non mi aspettavo il problema che ha avuto Leclerc, e ora dobbiamo capire esattamente cosa è successo prima di trarre conclusioni. E' un po' uno shock".

Che la Red Bull fosse la monoposto più veloce lo si era già capito dai test, ma nessuno si aspettava una Ferrari già ritiratasi pronti-via. Forse il muso schiacciato della F-23 ha fatto da presagio: la speranza è che già dal prossimo gran premio, in Arabia Saudita, si possa fare molto meglio.