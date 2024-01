Ferrari sfoggia tre Dayton SP3 con un'esclusiva finitura in carbonio

Una meraviglia per gli occhi: Ferrari presenta con orgoglio tre esclusive hypercar Daytona SP3, caratterizzate da una raffinata finitura in fibra di carbonio nuda. Il debutto è stato il 19 gennaio. Queste straordinarie vetture fanno parte del programma Tailor Made della casa di Maranello.

Questo esemplare si chiama "Carbonio a Vista" e abbraccia il concetto "less is more". Le supercar V12 Daytona SP3, già affascinanti per la loro natura, sono (con questi modelli) in gran parte, fatte in fibra di carbonio nera esposta sotto uno strato trasparente e protettivo. In aggiunta, vi è un tocco di vernice blu, applicato su una delle auto, che (diciamocela tutta) aggiunge un ulteriore elemento di eleganza. Ogni veicolo ha subito un trattamento Spazzolato speciale, enfatizzando ulteriormente la maestosità della carrozzeria.

La sfida principale nella realizzazione di questa finitura risiede nell'applicazione "tutto in un pezzo" dei fogli di fibra di carbonio. Il team di progettazione ha rivisitato l'intero processo di assemblaggio dei pannelli della carrozzeria per evitare imperfezioni nella verniciatura bicolore. Per completare questa operazione sono stati necessari studi molto approfonditi (date un'occhiata a questa bellezza: tutte le Ferrari XX riunite sotto lo stesso tetto).

Sotto il suo straordinario guscio esterno, la Daytona SP3 conserva il suo cuore di potenza: un motore V12 aspirato da 6,5 litri, capace di erogare 829 cavalli e 700 nm di coppia. Il layout di trazione posteriore, tanto amato dagli appassionati, è abbinato a una trasmissione a doppia frizione (DCT) a sette velocità, consentendo all'auto di raggiungere una velocità massima di 340 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi.

Al momento, la finitura esterna in Carbonio "a Vista" è riservata esclusivamente alla Daytona SP3, che ne riduce drasticamente il peso fra le altre cose, e che mira a migliorare ulteriormente le prestazioni. Tuttavia, Ferrari ha sottolineato che la motivazione principale di questa opzione non è strettamente legata alle prestazioni. I fortunati proprietari dei 599 esemplari limitati hanno anche la possibilità di scegliere altre tonalità uniche ispirate a pietre e metalli preziosi, tra cui Rubino, Zaffiro, Malachite, Ambra, Oro e Ametista.

Sapevate che la Ferrari Daytona SP3 ha un particolare cappotte che non molti conoscono? Il guscio esterno è in carbonio, ma esiste un sistema brevettato che permette di installare anche una cappotte classica, poiché rimuovere il tetto mentre imperversa un tempesta improvvisa, non è il massimo della comodità.