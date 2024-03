La prima Ferrari SF90XX Stradale è stata consegnata, e non poteva che essere a Londra

E' stata consegnata la prima Ferrari SF90 XX Stradale, l'ultimo gioiello di Maranello svelato lo scorso giugno. Il luogo di consegna non poteva che essere Londra, patria mondiale delle supercar.

Fu infatti nella capitale inglese dove venne consegnata la prima Ferrari Purosangue, totalmente black, e la tradizione si è ripetuta in questi giorni, presso un cliente dell'HR Owen Ferrari di Londra. Il bolide, fotografato da una moltitudine di pagine Instagram, fra cui AllCarsChannel, autore delle foto che trovate su questo spazio, è un classico di colore rosso con dettagli in carbonio (ovviamente vero carbonio, non simil), come i cerchi in lega, l'ala posteriore ma anche le minigonne, il diffusore e i vari splitter anteriori e posteriori.



Il cuore della “belva” è sotto il cofano, uno spettacolare motore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici per una potenza totale che supera i mille cavalli, precisamente 1.016, di cui ben 986 dal motore standard. Il propulsore è stato collegato ad una trasmissione a doppia frazione a 9 velocità, mentre la velocità massima è superiore ai 300 chilometri all'ora, con i 100 raggiunti da fermo in soli 2,3 secondi.

Una vera e propria hypercar con il cavallino rampante sul cofano, e ovviamente non per tutti, visto che il prezzo base è di 768mila euro circa, ma si sale di molto con i vari optional disponibili. “Stiamo parlando di una 'versione estrema', di un'auto che già è una supercar perchè la SF90 Stradale da cui siamo partiti è una vettura da 1000 cavalli e dalle prestazioni incredibili.La SF90 XX Stradale rappresenta quindi la versione più estrema della SF90 Stradale e i suoi criteri di progettazione sono perciò quelli di una vettura da pista di cui viene assicurata anche l'omologazione su strada", raccontò lo scorso giugno, subito dopo la presentazione, Flavio Manzoni, direttore del Centro Stile Ferrari.



In attesa di vederne circolare una dal vivo, Ferrari è al lavoro su altre due fuoriserie che usciranno nel 2024, leggasi l'erede della 812, che dovrebbe arrivare entro qualche settimana, forse il 2 maggio in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami, e la nuova LaFerrari, che si chiamerà con un nome differente ma che ripercorrerà la filosofia delle mitiche "F".

