La Ferrari SF90 XX Stradale è un fulmine: nuovo record sul circuito di Fiorano. Video

Sono passati poco più di 4 mesi da quando è stata presentata la nuova Ferrari SF90 XX Stradale, gioiello ibrido da 1.030 CV, e nella giornata di ieri il fulmine di Maranello ha messo in mostra tutte le sue esagerate qualità, segnando il nuovo record della pista in quel di Fiorano.

Sul circuito di casa l'ultima supercar partorita dalla fabbrica del Cavallino Rampante ha fermato il cronometro sul tempo di 1'17”309, il migliore in assoluto per quanto riguarda le auto omologate per la strada.

A realizzare l'impresa è stato Raffaele de Simone, Ferrari Head of Development Test Driving, e la vettura che ha stabilito questo record impressionante era equipaggiata con cerchi in carbonio e pneumatici ad alte prestazioni Michelin Cup2R.

Stracciato quindi il precedente primato che apparteneva alla Ferrari SF90 Stradale, vetture il cui Cavallino Rampante è messo in una curiosa posizione, e che aveva girato in un tempo di 1,4 secondi più lento con gli stessi pneumatici e nella versione Assetto Fiorano.

Il record sul giro è stato registrato il 16 ottobre scorso durante le prove stampa di lancio dell'auto, di fronte ad alcuni dei giornalisti automotive principali al mondo, dopo di che il tempo è stato certificato da un'agenzia indipendente specializzata in queste realtà.

Ricordiamo che il record segnato dalla Ferrari SF 90 XX Stradale non è quello assoluto della pista che appartiene invece a Michael Schumacher. Nel 2004 il 7 volte campione del mondo girò con la Ferrari F2004 motorizzata V10 fermando il cronometro a 55 secondi e 999 millesimi, e mai nessuno è riuscito più a superare quel primato.

Si è avvicinato Antonio Giovinazzi nel 2018, quando, a bordo di una Ferrari SF71-H ha fatto segnare il tempo di 56 secondi e 99, ad oggi il secondo migliore in assoluto di Fiorano. In merito invece alle vetture con ruote coperte, il tempo migliore fino ad ora è stato registrato dalla Ferrari FXX K (non omologata però per la strada) con 1’14”00 e gomme slick.