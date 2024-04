Ferrari SF90 vs Lamborghini Revuelto e Porsche 918 : chi vince la drag race dei sogni?

Dopo avervi mostrato tutte le Tesla a confronto, una Lamborghini Revuelto, una Ferrari SF90 e una Porche 918 spider si sono sfidate in una prova drag race. Tutto ciò che, ad oggi, vogliamo vedere è qui, non serve altro. Come se la saranno cavata queste tre auto da sogno?

La Revuelto, ammirata per il suo ruolo nella rivoluzione elettrica del marchio Lamborghini per il futuro, è equipaggiata con un V12 da 6,5 litri che eroga fino a 825 CV. Ma ciò che la distingue sono i suoi tre motori elettrici: due anteriori e uno per le ruote posteriori, portando la potenza totale fino ai 1.015 CV, con una coppia incredibile di 1.062 Nm. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 8 velocità, il quale trasferisce la potenza a tutte e quattro le ruote. Con un peso di 1.772 kg, è capace di raggiungere i 100 km/h in soli 2,5 secondi, con una velocità massima 349 km/h.

La Ferrari SF90 Stradale, il cui nome celebra il 90° anniversario della Scuderia Ferrari, è stata lanciata nel 2019 come il primo veicolo ibrido plug-in della casa di Maranello. Dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri e tre motori elettrici, eroga un totale di 1.000 CV con 800 Nm di coppia. Con un peso di 1.570 kg, accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, con una velocità massima di 340 km/h.

Infine, la Porsche 918 Spyder, con il suo motore V8 biturbo aspirato da 4,6 litri e due motori elettrici, produce fino a 887 cavalli con 1.280 Nm di coppia. Con un peso di 1.674 chilogrammi, accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, con una velocità massima di 340 km/h.

In sintesi, la SF90 ha dimostrato delle performance straordinarie, superando sia la Revuelto che la Porsche. Sebbene la Revuelto abbia dato prova delle sue grandi capacità, a spuntarla è stata la supercar del cavallino sia nelle gare di resistenza che di accelerazione. Vi invitiamo a vedere il video qua sopra per rendervi conto con i vostri occhi.

