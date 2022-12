La Ferrari SF90 Stradale VS spiata durante i test a Fiorano: lo sviluppo prosegue

Zacoe ha personalizzato e reso più aggressiva la Ferrari SF90 Stradale, ma siamo convinti che la versione pepata della SF90, messa a punto direttamente dal cavallino rampante, sarà sicuramente di altro livello. Infatti non è un un segreto che Ferrari stia sviluppando una SF90 Stradale ancor più sportiva, che è scesa in pista a Fiorano.

Lo youtuber Varryx è riuscito a spiare per l’ennesima volta la versione più specialistica della supercar ibrida Ferrari, che stando alle voci di corridoio dovrebbe chiamarsi SF90 Stradale VS, ovvero Versione Speciale. A differenza della Ferrari SF90 Stradale VS avvistata sul Nurburgring qualche mese fa, questa volta la sportiva non sfoggiava la gigantesca ala posteriore, e nemmeno le particolari minigonne intraviste a ottobre.

Il frontale portava ancora i wrap che nascondevano le linee della vettura, che sulla Versione Speciale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di uno splitter più pronunciato e complesso volto a migliorare le caratteristiche aerodinamiche della vettura. Il retrotreno invece è apparso nuovamente invariato, almeno a prima vista, ma siamo certi che la vettura finale farà parlare anche in questo senso.

Purtroppo sono ancora pochi i dettagli riguardanti questo modello, ma nell’attesa di scoprire ulteriori novità, possiamo godere del suo sound mentre danza tra un cordolo e l’altro.