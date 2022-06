Ferrari SF90 Stradale Versione Speciale avvistata durante i test in montagna

La Ferrari SF90 Stradale è già un bel peperino, ma in quel di Maranello forse non era abbastanza, e infatti di recente è stata avvistata un’evoluzione della SF90 con nome in codice F173VS, dove VS sta per Versione Speciale, e adesso i fotografi spia l’hanno immortalata in montagna, durante nuove sessioni di test.

Ancora una volta l’auto si mostra avvolta nel wrap bianco e nero che ne nasconde le forme, e in particolare cela l’aerodinamica rivista e migliorata con cui è equipaggiata. Il nuovo “pacchetto aerodinamico” vede un cofano rivisto che adotta l’S-Duct visto anche sulla 488 Pista, che serve a convogliare l’aria che proviene dallo splitter anteriore verso la parte superiore della vettura, aumentando così la downforce rispetto alla SF90 Stradale standard.

A differenza dell’ultima volta però, non è soltanto il frontale ad essere ricoperto dal wrap, ma tutta la carrozzeria è avvolta nella mimetica, come se ci fosse qualcosa di nuovo da nascondere. Infine si nota anche la presenza dell’ala posteriore più pronunciata del pacchetto Assetto Fiorano più improntato alla pista.

Alcune voci di corridoio sostengono poi che la nuova SF90 Versione Speciale possa migliorare non solo in termini aerodinamici ma anche motoristici, con il powertrain ibrido che potrebbe erogare ancora più potenza, ma chiaramente sono tutte ipotesi che non troveranno conferma fino a che l’auto non verrà presentata ufficialmente, probabilmente sul finire del 2023.

E a proposito del modello in questione, lo scorso mese hanno avvistato una Ferrari SF90 Stradale dentro la fabbrica Lamborghini, che forse sta prendendo spunto per alcuni modelli futuri.

(Per vedere tutte le immagini spia della SF90 VS vi consigliamo di consultare la galleria completa dei colleghi di Motor1).