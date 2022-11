Ferrari SF90 Stradale sfida la Porsche 911 Turbo S: l'ibrida italiana vola nella drag race

Il team inglese di carwow ci ha dimostrato più volte quanto sia efficace la Porsche 911 Turbo S nel raggiungere l’orizzonte nel minor tempo possibile. In tutte le prove in cui è stata coinvolta, raramente è stata battuta, e quando è successo spesso si trattava di veicoli a due ruote. La Ferrari SF90 però ha tutte le carte in regola per vincere.

E ad essere sinceri, è evidente che la Ferrari SF90 Stradale sia più prestante della sportiva di Zuffenhuasen, anche perché si tratta di un veicolo di tutt’altro segmento, ben più costoso e potente della sfidante, ma nonostante il risultato scontato, ciò non significa che la sfida non offra del sano intrattenimento per gli appassionati di motori.

Dunque la Porsche 911 Turbo S (guardate la 911 Turbo S alle prese con una supernaked e una MotoGP firmate KTM) si presenta al via col suo motore flat-six da 3.8 litri biturbo capace di 650 CV e 800 Nm di coppia scaricati a terra sulle quattro ruote motrici tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti e launch control. Quanto al peso, l’ago della bilancia segna 1640 kg.

La Ferrari SF90 Stradale (una Nissan GT-R R35 "sleeper" ha sfidato una Ferrari SF90 Stradale sui 400 metri) è equipaggiata invece con un motore da 4.0 litri V8 twin-turbo montato in posizione centrale, che viene affiancato a due motori elettrici posti sull’asse anteriore, per una potenza totale di 1.000 CV e 800 Nm di coppia, e nonostante la presenza di tutta questa tecnologia “ibrida” a bordo, è anche più leggera, con un peso di 1570 kg.

Tralasciando i dati tecnici, la vera differenza tra le due vetture risiede nel prezzo, con l’italiana che costa praticamente il doppio rispetto alla tedesca, che nonostante i numeri inferiori si difende egregiamente dal missile del cavallino, distaccandosi di “solo” mezzo secondo.