Una Ferrari SF90 Stradale nella sede della Lamborghini: il Toro studia il 'nemico'

Allo stesso modo con cui vi abbiamo parlato di Toyota 'beccata' a testare esemplari di Tesla Cybertruck e Ford F-150 Lightning, Lamborghini sta mettendo le mani su una Ferrari SF-90 Stradale. Le aziende automobilistiche si spiano e si guardano continuamente tra loro, in cerca di indizi o soluzioni per i propri veicoli.

La storia affascinante di Lamborghini e della sua rivalità con la Ferrari ha radici profonde: si dice che se Enzo Ferrari non fosse stato così brusco con Ferruccio Lamborghini nel rifiutare la sua collaborazione, forse non avremmo mai visto nascere la celebre casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. Queste due icone dell'automobilismo si sono ispirate reciprocamente per decenni, dando vita a vetture straordinarie che hanno entusiasmato gli appassionati di tutto il mondo.

Recentemente, Lamborghini è stata avvistata mentre testava una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano sulle strade pubbliche intorno a Maranello. Questo fatto solleva diverse domande sul perché di questo inusuale benchmarking.

C'è da dire che la Lamborghini Revuelto, successore dell'Aventador, è dotata di un propulsore ibrido a tre motori simile alla SF90. Quindi è una supposizione così fuori luogo quella secondo il quale le aziende si spiino e si copino così spudoratamente? Altra prova di questo, riguarda la Huracan LB63x, la cui motorizzazione V8 biturbo è simile a quella della Ferrari.

Con l'introduzione imminente dell'Urus PHEV e della Huracan LB63x, entrambi ibridi plug-in, si aprono molte possibilità di configurazione per Lamborghini. La LB63x potrebbe offrire un'opzione di trazione posteriore oltre alla trazione integrale, con una potenza massima stimata di circa 885 cavalli, mantenendo un differenziale significativo rispetto al più potente Revuelto.

Queste considerazioni prendono forma anche considerando i rivali diretti nel mercato delle vetture ad alte prestazioni, come la Ferrari 296 e la McLaren Artura. In questo contesto, la Huracan LB63x, con un possibile sistema di trazione integrale e un motore V8 biturbo, potrebbe emergere come una scelta irresistibile per gli appassionati, offrendo un'esperienza di guida unica nel suo genere.