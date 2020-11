La Ferrari SF90 Stradale si scopre: presentata la variante Spider

Ferrari ha appena rivelato al mondo la sua fantastica SF90 Spider, la variante decappottabile della SF90 Stradale nata dagli sforzi del brand nel campo dell'elettrificazione a scopo prestazionale. Adesso potete ammirarla dall'intrigante video in alto.

Come era lecito aspettarsi, la nuova vettura aperta del Cavallino Rampante monta lo stesso sistema di motori della SF90 Stradale, con la solita unità ibrida dalle capacità eccellenti, che si traducono in una potenza complessiva di 1.000 cavalli e in una coppia di 900 Nm. Queste impressionanti specifiche sono il frutto di un motore termico V8 da 780 cavalli, che combina il suo output a quello di tre piccole unità elettriche producenti 220 cavalli le quali garantiscono anche la trazione anteriore, mentre un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti incanala l'esuberanza del termico verso le ruote posteriori per l'ottenimento di performance sul dritto a dir poco invidiabili.

Secondo il produttore, la SF90 Spider è veloce tanto quanto la Stradale e completa quindi lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. Il passaggio da 0 a 200 km/h avviene invece nell'incredibile tempo di 7 secondi e infine la velocità di punta si attesta sui 340 km/h. Ovviamente trasformare il bolide in una convertibile aggiunge peso, pertanto la SF90 Spider pesa 100 chilogrammi in più a causa dei necessari rinforzi al telaio e al meccanismo di attivazione per la chiusura e l'apertura del tettuccio. Insomma, la massa totale ammonta a 1.670 chilogrammi. A ogni modo, grazie all'adozione estensiva dell'alluminio, la soluzione è 40 chilogrammi più leggera rispetto a quelle convenzionali e inoltre, quando il tetto viene ripiegato (ci mette 14 secondi), esso occupa soltanto 100 litri di spazio.

Un'altra informazione molto interessante è stata condivisa dai tecnici del team di sviluppo, i quali hanno spostato l'abitacolo in avanti di pochi millimetri e abbassato il tettuccio di 2 centimetri, mentre il montante anteriore è stato assottigliato per garantire un parabrezza più curvo alle estremità.



Per tutto il resto stiamo ci troveremo davanti la medesima hypercar e, per concludere restando strettamente in tema, vogliamo rimandarvi all'avvistamento di un misterioso prototipo della casa di Maranello: in base alle prime foto spia somiglia tantissimo alla spettacolare LaFerrari. In chiusura vi indichiamo un video molto interessante inerente la SF90 Stradale, il quale contiene una presentazione drammatica.