La Ferrari SF90 Stradale più pepata torna a mostrarsi con curiosi cerchioni azzurri

Non è un segreto che Ferrati sia al lavoro su una versione più estrema della SF90 Stradale, ma chiaramente ogni volta che il muletto riaffiora per le strade di Maranello ci sono un sacco di paparazzi pronti a scovare qualche nuovo dettaglio, come i cerchioni azzurro “Puffo” della SF90 Stradale paparazzata di recente.

Finora la conoscevamo come Ferrari SF90 Versione Speciale, ma secondo le fonti più recenti sembrerebbe che il nome possa diventare SF90 LM, rispolverando quindi le due lettere già viste in modelli iconici del passato, e in particolare sull’iconica Ferrari F40 LM (la Ferrari F40 LM è una delle sei auto più rare al mondo).

Ancora una volta è evidente come questa versione sia decisamente più aggressiva della Stradale, con un kit estetico più pronunciato e un’ala posteriore che farebbe gola ad una vettura GT3. Ciò nonostante, la SF90 LM non sarà un’auto riservata per l’uso in circuito, al contrario sarà una vettura stradale praticamente pronta per i track day più estremi che si possano pensare.

Secondo i rumors dovremmo aspettarci anche migliorie in termini prestazionali, con una maggior potenza espressa dal suo powertrain ibrido, che già sulla SF90 Stradale offre la bellezza di 1.000 CV, ma che sulla LM potrebbe essere addirittura superiore.