La Ferrari SF90 Stradale non ha convinto pienamente Chris Harris

Nel caso aveste già guardato il ventinovesimo episodio dell'ultima stagione di Top Gear, andato in onda pochi giorni fa, sapreste già che Chris Harris ha guidato la fantastica Ferrari SF90 Stradale sul circuito di Vallelunga, mentre Stig l'ha poi spinta al massimo sul tracciato privato disintegrando il precedente record.

Non c'è alcun dubbio quindi sul fatto che la SF90 Stradale sia ridicolmente veloce, da lasciare a bocca aperta anche i piloti più navigati. Dopotutto è mossa da un poderoso V8 twin-turbo da 4,0 litri capace di 780 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, anche se l'output complessivo si attesta sui 1.000 cavalli di potenza e 1.200 Nm di coppia grazie a tre unità elettriche le quali lavorano in sinergia con quella termica.

Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 340 km/h. Nonostante ciò il famoso presentatore dello show britannico Chris Harris non si è detto convinto fino in fondo. Sappiamo che Harris è un veterano del giornalismo automobilistico, e che al contempo non apprezza i powertrain troppo sofisticati. Egli infatti crede che sarebbe un'ottima idea se Ferrari avesse creato una vettura ibrida a motore centrale con le unità elettriche posizionate tutte al retrotreno, eliminando così il sistema all-wheel drive della SF90 e creando più spazio per eventuali valigie sotto al cofano.

Harris inoltre punta il dito contro un design non troppo accattivante e piuttosto docile, paragonandolo con quello assolutamente fuori di testa proposto con l'indimenticabile LaFerrari. Secondo lui in Ferrari hanno deciso di prevaricare l'estetica in favore della perfetta aerodinamica.

Prima di farci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti in calce abbiamo altre due informazioni da condividere circa la vettura di Maranello. La prima riguarda la sua autonomia completamente elettrica appena analizzata dalla EPA: è più bassa di quanto ci si aspetterebbe. La seconda invece concerne un prototipo avvistato alcuni mesi fa e mai più rivisto: potrebbe trattarsi di una SF90 Stradale Aperta.