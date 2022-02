Questa Ferrari SF90 Stradale è ispirata all'Etna: i colori sono mozzafiato

Ferrari vuole festeggiare il suo 75° anniversario quest’anno e il 10° anniversario di Ferrari Cavalcade con nuove vetture uniche nel loro genere. Non c’è solamente un cambio di logo per l’occasione, già visto a fine 2021. Sul mercato arriveranno cinque Ferrari Tailor Made, di cui una SF90 Stradale ispirata all’Etna.

Di questa versione speciale potete vedere il render completo in copertina e gli interni in calce alla notizia, presentati comunque tramite la pagina Facebook ufficiale del produttore di Maranello. Questa Ferrari SF90 Stradale si ispira nella sua “profonda tonalità di rosso terroso” ai “pendii carbonizzati dell'Etna”, ovvero il Rosso Taormina che dall’esterno si fa strada all’interno della supercar, mostrandosi dai sedili al pavimento.

Sotto il cofano, invece, non cambierà nulla: ibrido elettrico/V8 Turbo da 4,0 litri per 986 cavalli e 800 Nm di coppia complessivi, capace di raggiungere i 100 km/h in soli 2,5 secondi. Insomma, la magnifica personalizzazione del programma Tailor Made sarà esclusivamente legata all’estetica della SF90 Stradale, una delle cinque vetture Cavalcade accessibili a pochi clienti, principalmente collezionisti. Un’altra già presentata è la 812 Competizione in vernice Blu Capri, quali saranno le altre tre? Come sempre, terremo gli occhi aperti per ogni novità.

Giusto ieri, invece, abbiamo visto un incidente a Dubai di una Ferrari SF90 Stradale.