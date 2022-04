Ferrari SF90 Stradale si fa due giri del Nürburgring: sfodera i 1000 CV in video

Dopo essere stato cacciato dal Nürburgring con la sua Lamborghini Huracan STO stock perché “troppo rumorosa”, lo YouTuber Shmee150 ha ben pensato di portare una Ferrari SF90 Stradale sulla pista tedesca per completare prima un giro con la batteria, e poi un altro giro sfoggiando il motore da 1.000 cavalli.

Il filmato pubblicato su YouTube una settimana fa sembra giungere quasi come uno scherzo, dato il precedente della Lamborghini: pur di portare una supercar sul fantastico circuito del Nürburgring Nordschleife durante una sessione di Touristenfahrten, questa volta Shmee ha puntato sulla fantastica vettura plug-in hybrid del Cavallino Rampante per concludere prima un “tour” utilizzando esclusivamente il motore elettrico con range di 25 chilometri, e poi sfoderando l’”arma pesante” del motore V8 4,0l da 1.000 cavalli.

Il primo giro avviene con molta leggerezza e l’assenza di rumore avrà senza ombra di dubbio sorpreso il pubblico che si aspettava il rombo sonoro del motore al di fuori del tracciato, sulle colline circostanti. Anzi, a divertirsi e sorprendersi saranno stati anche coloro che hanno sorpassato agilmente la Ferrari SF90 Stradale, complice la mancanza di accelerazione sufficiente.

Tuttavia, il secondo giro è la vera dimostrazione della potenza della supercar italiana che da Maranello con furore sfoggia i suoi 1.000 cavalli al pubblico del Nürburgring Nordschleife raggiungendo quasi 300 km/h nei tratti più trafficati, trasformandosi così in un “avversario” temibile per gli altri automobilisti presenti sul tracciato. Che altro aggiungere, se non un invito a guardarvi l’intero filmato che, questa volta, non ha visto lo YouTuber cacciato dalla pista.

