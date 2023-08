Ferrari SF90 Stradale e quella curiosa posizione del badge del Cavallino: perchè?

La Ferrari SF90 Stradale, auto di recente acquistata anche da Max Verstappen, è una supercar da sogno. 1.000 cavalli per un motore V8 biturbo aggiunto a 3 motori elettrici, fanno della Rossa una delle vetture più desiderate al mondo.

Tutto molto bello ma c'è un piccolo particolare che non torna, ed è il badge del famoso Cavallino Rampante, storico logo dell'azienda di Maranello. A riguardo è divenuto virale un video su TikTok in cui si vede un grande appassionato di motori, mentre si domanda come mai il Cavallino sia stato posizionato in quel modo.

Lo si trova sul posteriore, in versione cromato, ma con la testa al di sopra del bordo. Una posizione molto curiosa, più difficile da spiegare che da vedere, e che ha fatto alzare il sopracciglio a TomiAuto. “Sembra tutto normale, vero? Solo che non capisco perché sia ​​così, però", ha detto nel filmato che trovate qui sotto.

Ed in effetti vedendo il badge sembrerebbe essere posizionato un po' più in alto rispetto a quanto dovrebbe, visto che la testa del cavallino sporge dal profilo del posteriore. “Perché non l'hanno semplicemente abbassato? - si domanda ancora TomiAuto - ci deve essere una ragione”, per poi aggiungere: "Trovo piuttosto interessante che abbiano lasciato la testa del cavallo... lì”.

Moltissimi i commenti sotto al video, ma il mistero resta: che sia una scelta voluta? Non si capisce bene per quale ragione sia stato posizionato in quel modo e molte sono state le risposte ironiche come ad esempio chi ha scritto: “Mi domandavo la stesso cosa l’altro giorno mentre pulivo la mia”, ma anche: “Questo era esattamente il problema più grande, quindi ho comprato una Fiat”, e ancora: “Proprio per questo non l'ho comprato”.

Un altro aggiunge: “Sono andato a prenderla e quando l'ho visto ho pensato che non importava e poi ho optato per una Opel Corsa”. C'è chi invece sottolinea come non sia la prima volta che Ferrari posizioni il badge in maniera così particolare: “Hanno fatto lo stesso con la 488 Pista, non ho idea del perché”. Chissà se Maranello svelerà mai l'arcano, nell'attesa godiamoci la splendida SF90XX, l'ultima ibrida rossa da 1.030 cavalli, mentre più sotto troverete il video in questione.