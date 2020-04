Ferrari SF90 Stradale sempre in cima, è suo il Red Dot: Best of The Best Award

Ferrari sta attraversando un periodo difficile a causa dell'epidemia di Covid-19. La casa automobilistica italiana si trova costretta ad affrontare una "crisi senza precedenti", ma nel buio si intravede già una luce, accesa dalla fantastica Ferrari SF90 Stradale.

La SF90 Stradale debutterà portando Ferrari ulteriormente nel futuro, grazie a prestazioni eccezionali ma soprattutto a soluzioni tecniche e di design senza precedenti. La hypercar di Maranello peserà 1.570 chilogrammi complessivi, i quali verranno catapultati in avanti da un sistema propulsivo ibrido composto da un V8 da 780 cavalli unito a unità elettriche da 220 cavalli complessivi, per un totale di 1.000 cavalli tondi tondi. Sul peso della vettura l'impianto ibrido influisce per 270 chilogrammi, che in realtà sono pochissimi se confrontati ad altre vetture concorrenti.

A ogni modo il bolide non è ancora arrivato sul mercato, e nonostante ciò ha già ricevuto dei premi. L'ultimo di questi le è stato affibbiato da Red Dot Award, che hanno premiato la Rossa come Red Dot: Best of the Best. La casa automobilistica premium ha commentato così:"Tali importanti riconoscimenti sottolineano una volta di più l'assoluto valore dell'operato del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, volta a ideare soluzioni progettuali all'avanguardia che impreziosiscano e rendano uniche le auto del Cavallino Rampante senza comprometterne la totale simbiosi tra estetica e funzionalità, tratto distintivo del DNA della Casa di Maranello."

I Red Dot Award sono assolutamente prestigiosi nel campo del design, e dal 1955 assegnano premi di grande valore. Quest'anno, sperando in un cedimento dell'epidemia di Covid-19, si svolgeranno il prossimo 22 Giugno ad Essen, in Germania. Al momento Ferrari è il brand più premiato ai Red Dot Award negli ultimi anni, con 17 riconoscimenti ricevuti tra il 2015 e il 2020.

Proprio in questo momento il Cavallino Rampante sta lottando contro il Coronavirus, e per questo scopo ha predisposto tre fasi per riaprire gli impianti tracciando i dipendenti.