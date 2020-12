Dalla Ferrari SF90 Stradale alla Bugatti Chiron: ecco le auto più veloci del mondo

Quali sono le auto più veloci al mondo? Probabilmente è una domanda che vi sarete fatti spesso e ora è arrivato il momento di dare una risposta. Motor1.com USA ha raccolto le vetture stradali con le velocità massime più alte al mondo, andiamo a scoprire quali sono.

Parlando di velocità massima, non si può non partire dalla regina delle regine, la Bugatti Chiron Super Sport 300+ del 2019, che raggiunge la bellezza 489 km/h e costa 3,9 milioni di dollari. La lista continua con la Koenigsegg Jesko Absolut 2020, capace addirittura di toccare i 531 km/h. La Hennessey Venom F5 2020 invece “si ferma” a 500 km/h, mentre la SSC Tuatara 2020 tocca i 508 km/h.

Cifre davvero da capogiro che son troppo anche per la Aston Martin Valkyrie 2020, che supera di poco i 400 km/h. La McLaren Speedtail del 2020 tocca i 402 km/h, mentre la Mercedes-AMG One di cui abbiamo parlato oggi in merito a Lewis Hamilton tocca i 349 km/h. E ancora continuiamo con la Pagani Huayra BC Roadster e i suoi 423 km/h di velocità massima, per poi incontrare un trittico tutto italiano.

La Lamborghini Sian Roadster fa i 350 km/h, la Ferrari 812 SuperFast i 340 km/h, mentre la nuova Ferrari SF90 Stradale tocca i 340 km/h grazie alla sua natura ibrida. La Ford GT del 2019 tocca i 347 km/h, mentre la Rimac Concept_One (proprio lei, quella sfasciata da Richard Hammond) tocca i 355 km/h grazie ai suoi propulsori elettrici.