Questa Ferrari SF90 Stradale ha un bodykit in fibra di carbonio da 50.000 euro

Lanciata ufficialmente nel 2019 (ufficiale la nuova Ferrari ibrida), la Ferrari SF90 Stradale è attualmente il modello top di gamma della produzione di serie di Maranello, per qualcuno però non è ancora abbastanza. Pensiamo a 1016 Industries che ha presentato un nuovo bodykit in fibra di carbonio - anche se vi costerà caro.

Il primo esemplare di Ferrari SF90 Stradale con bodykit 1016 Industries è pronto a esser guidato in strada, peccato per il suo prezzo a dir poco proibitivo: negli USA si parla di 676.200 dollari, che al cambio attuale sarebbero circa 641.000 euro. Il kit è anche disponibile per un numero limitato di SF90 Stradale, completo oppure in singoli componenti.

La parte migliore del kit è probabilmente l'aggressivo splitter anteriore, che da solo costa 7.200 dollari/6.800 euro e che nella SF90 Stradale d'esempio è dipinto in bianco per fare da contrasto al nero della carrozzeria. Il bumper frontale ha guadagnato delle alette aggiuntive e da solo costa 5.800 dollari/5.500 euro, mentre il cofano - che ha ottenuto nuove prese d'aria - costa 6.200 dollari/5.900 euro.

Le estensioni laterali costano 7.200 dollari/6.800 euro, il diffusore posteriore 12.800 dollari/12.100 euro, il largo spoiler posteriore 5.800 dollari/5.500 euro e infine abbiamo uno spoilerino per il tetto da 6.200 dollari/5.900 euro. In totale il kit costa 51.200 dollari/48.600 euro, più di una Nissan Z o di una Volkswagen Golf R... Il kit è praticamente solo estetico e non aggiunge performance alla fuoriclasse di Maranello, che in questo video se la vede con una Tesla: la Ferrari SF90 Stradale sfida la Tesla Model X Plaid.