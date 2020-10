La Ferrari SF90 Stradale avrà un'autonomia elettrica di 13 km

Con la Ferrari SF90 Stradale il marchio di Maranello inaugura un nuovo corso della sua storia, poiché da questo momento in poi l'elettrificazione della gamma, seppur parziale, sarà sempre più importante all'interno delle strategie per il futuro.

La SF90 Stradale è infatti la prima ibrida plug-in del Cavallino Rampante, e mette in strada un possente motore termico V8 bi-turbo da 3,990 litri abbinato a un cambio automatico a otto rapporti dotato di tecnologie derivanti dalla Formula 1. Il bolide però non godrà "soltanto" dei 780 cavalli di potenza garantiti dal propulsore classico, ma anche di ulteriori 220 cavalli erogati da tre unità elettriche: l'output ammonta quindi a 1.000 cavalli di potenza e circa 1.200 Nm di coppia.

Adesso il noto ente statunitense EPA ha valutato i dati relativi all'autonomia in modalità elettrica della SF90 Stradale, condividendo i risultati sulla rete: il range si attesta sui 13 chilometri per singola carica, andando a testimoniare che, come per LaFerrari, a Maranello si preferisce usare i motori elettrici principalmente per ottimizzare le performance.

Riguardo l'efficienza combinata l'esito ha dato 411 Wh/km in modalità elettrica, che passano a 7,65 km/l quando entra in azione il poderoso V8 twin-turbo. Trattandosi di una hypercar, non possiamo di certo paragonare la SF90 Stradale a berline come Polestar 2 o Tesla Model 3, che ottengono numeri nettamente migliori ma al contempo prestazioni ampiamente inferiori.

A tal proposito vi rimandiamo al recente test che EPA ha svolto sulla Polestar 2: visti i valori riscontrati con altre vetture dello stesso segmento ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, soprattutto per quanto concerne l'efficienza. Nel frattempo, per concludere menzionando una futura rivale della SF90 Stradale, McLaren ha appena confermato che la "nuova generazione" di supercar ibride arriverà entro il 2021, a riprova che durante il prossimo anno gli appassionati avranno nuovi argomenti sui quali discutere.