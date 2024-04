Una Ferrari SF90 Spider one-off venduta a oltre 1 milione di euro

Lanciata nel 2019, la Ferrari SF90 Stradale è stata sin da subito un modello “storico” per Maranello. Parliamo infatti della prima auto Plug-in Hybrid del cavallino rampante, raggiunta a fine 2020 anche da una variante Spider. Una di queste ultime è stata appena venduta a oltre 1 milione di euro.

Barrett-Jackson ha venduto all’asta (senza riserva) una particolare Ferrari SF90 Spider, una one-off leggermente modificata rispetto al modello di serie. Il modello in questione omaggia a suo modo la Ferrari 625 TRC del 1957, in colorazione Argento Nürburgring 101/C e tre adesivi circolari che riportano il numero 11 sulle portiere e sul cofano. Rossi, invece, gli interni. La vettura è ovviamente dotata del motore originale Ferrari V8 biturbo che eroga 780 CV a 7.500 giri/min e 800 Nm di coppia a 6.000 giri/min.

Una SF90 Spider “Stock” costa poco meno di 500.000 euro, il modello in questione però presenta circa 180.000 euro di optional, come dichiarato nella descrizione fornita dalla casa d’aste. La vettura è infatti dotata, fra le altre cose, di pinze freno in titanio di colore rosso, cerchi forgiati da 20 pollici, sedili regolabili elettricamente, impianto Premium Hi-Fi, Apple CarPlay, HomeLink, Advanced Front-Camera, telecamera digitale per il posteriore e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Con appena 305 km sul contachilometri, la speciale one-of-one datata 2022 è stata venduta a 1,1 milioni di dollari, vale a dire 1,03 milioni di euro.

Speriamo che a questo modello vada meglio rispetto a questa Ferrari SF90 Stradale distrutta a causa della pioggia.

Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti oggi su