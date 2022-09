Ferrari SF90 Speciale avvistata al Nürburgring: ha un alettone gigantesco

Ferrari è famosa per il rilascio di varianti estreme di tutti (o quasi) i suoi modelli. A quanto pare il brand di Maranello sta quindi per rilasciare una Ferrari SF90 Stradale particolarmente agguerrita, come dimostrato dagli scatti appena condivisi dai ragazzi di CarScoops.

La galleria in fondo alla pagina evidenzia un bolide dotato di un alettone colossale. La casa italiana non è solita montare appendici di una certa rilevanza e, quasi sempre, va a impiegare soluzioni retrattili che non vanno ad impattare sulle linee del bolide.

Stavolta però gli ingegneri hanno optato per qualcosa di diverso: quella che andrà con ogni probabilità a chiamarsi SF90 Versione Speciale sfrutta estensioni aerodinamiche molto appariscenti. Di recente la SF90 Stradale Versione Speciale era stata immortalata in montagna in condizioni più "stradali", ma negli ultimi test al Nürburgring l'esemplare ha sfoggiato il suo lato cattivo.

L'alettone si pavoneggia con estremità spigolose e si appoggia alla carrozzeria attraverso due piloni sottili che si agganciano al corpo principale dal basso invece che dall'alto, come accade con la Ferrari 296 GT3. Oltretutto l'alettone non sembra avere attivazione elettronica, per cui non dovrebbe muoversi durante la guida.

Per il resto non notiamo differenze importanti coi prototipi precedenti, ma da parte nostra non vediamo l'ora di appurare le modifiche che il team di sviluppo avrà apportato al motore V8 twin-turbo, che in genere eroga 1.000 cavalli di potenza scaricati verso l'asfalto con sistema all-wheel drive.



Per chiudere senza allontanarci da Maranello vogliamo citare un intrigante aggiornamento circa uno dei modelli più attesi del marchio: ecco l'ultimo teaser del Ferrari Purosangue.