Ferrari SF90, richiamo negli Usa per una perdita di olio: 'Non guidate la supercar'

La splendida supercar Ferrari SF90 è stata oggetto di un richiamo negli Stati Uniti per via di un tubo di mandata dell'olio che alimenta il turbocompressore che risulta essere difettoso.

Come si legge su Carscoops le unità interessate sono 614 del modello ibrido plug-in di Maranello e la Ferrari ritiene che il problema sia presente in ognuna delle hypercar vendute oltre oceano.

Sempre Carscoops scrive: “La casa automobilistica ha emesso una richiesta ai proprietari di astenersi dal guidare i propri veicoli fino a quando un concessionario non potrà sostituire il tubo problematico”.

La Ferrari afferma di aver riscontrato il problema in occasione di una revisione pre-produzione di un nuovo veicolo, avvenuta luglio 2023. Non viene specificato a quale veicolo si fa riferimento, ma in ogni caso la vicenda viene conferma dai documenti NHTSA, che condivide lo stesso tubo di mandata dell'olio del turbocompressore.

Stando a quanto fatto sapere sembra che il veicolo trovato “danneggiato” avrebbe iniziato a perdere dell'olio a causa di una inaspettata “tacca” sul tubo che secondo Ferrari non dovrebbe esserci. La perdita di olio viene considerata a rischio incendio, anche se comunque, va sottolineato in rosso, nessun proprietario di SF90 ha mai visto uscire delle fiamme dal proprio bolide.

Viene inoltre specificato che durante la perdita d'olio si dovrebbe attivare una spia di avvertimento della pressione dello stesso, ed inoltre viene visualizzato il messaggio "prestazioni del motore limitate".

Se tutto andrà come previsto, conoscendo l'efficienza di livello assoluto della casa del Cavallino Rampante, è probabile che la Ferrari SF90 venga riparata prima che il proprietario si accorga del problema, anche perchè, ribadiamo, fino ad ora nessun automobilista ha segnalato alcun guasto, di conseguenza si tratta di un'azione di fatto preventiva di Maranello dopo quanto scoperto appunto in pre-produzione.

In ogni caso il problema riguarda sia la versione SF90 Stradale standard, che ha una curiosa posizione del badge cavallino, quanto la SF90 Spider prodotti prima del 20 settembre del 2023: i proprietari possono contattare il concessionario Ferrari dove hanno preso l'auto o eventualmente l'NHTSA.

Ricordiamo che la SF90 è la cugina della mostruosa Ferrari SF90 XX Stradale, l'ibrida da 1.030 cavalli presentata lo scorso giugno.