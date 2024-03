Ferrari SF90 distrutta in incidente: risarcimento da record per il proprietario

L’incidente più costoso (per l'assicurazione) avvenuto in Finlandia, con protagonista una eccezionale Ferrari SF90 Stradale, è finalmente arrivato a risoluzione dopo mesi di attesa: si è trasformato nel più grande risarcimento della storia nel Paese.

La storia dell’incidente in sé non è molto avvincente, a dirla tutta: il proprietario dell’auto, un imprenditore rimasto anonimo, stava viaggiando in autostrada a velocità di codice (così risulta ufficialmente), peccato però che l’asfalto fosse parecchio scivoloso a causa della pioggia battente. L’auto ha così subito dell’aquaplanning ed è uscita di strada. Un incidente che l’imprenditore alla guida della sportiva italiana ha definito “leggero” poiché fortunatamente nessuno si è fatto male, non sono stati neppure coinvolti altri veicoli. La vettura però, come potete vedere dalle immagini, è uscita alquanto disastrata dal sinistro.

L’assicurazione che aveva in carico il veicolo ha esaminato con attenzione le varie possibilità, pensando anche a un’ipotetica riparazione, le spese però sarebbero state di fatto incalcolabili e la Ferrari avrebbe comunque perso tantissimo valore come veicolo incidentato. Alla fine l’assicurazione ha deciso di riscattare la vettura per vendere le parti che si sono salvate, mentre al proprietario è stata risarcita una cifra di 530.000 euro, poco più di mezzo milione, la cifra più alta pagata da un’assicurazione in Finlandia per un incidente d’auto...

Certo la SF90 originale valeva 750.000 euro, il proprietario ne ha avuti 530.000 perché comunque in due anni aveva percorso 53.000 km, l’auto insomma era stata parecchio al di fuori del suo garage. Il proprietario ha dichiarato di aver amato moltissimo quell’auto, con la quale il viaggio più lungo era stato da Stoccolma a Parigi. Ma quanto sarebbe costato riparare la vettura? Davvero difficile dirlo, sappiate però che una nuova capote sarebbe costata circa 30.000 euro, un diffusore posteriore altri 30.0000 euro, mentre per un paraurti posteriore si può arrivare a 80.000 euro, prezzi assolutamente proibitivi che rendono le riparazioni Ferrari alquanto sconvenienti...

Per la cronaca, il proprietario dell’auto non è certo rimasto a piedi. Non è riuscito a comprare un’altra SF90 Stradale ma si è “accontentato” di una McLaren Artura (McLaren Artura che a febbraio 2024 è diventata anche cabrio), meno costosa della sportiva italiana. Il cavallino rampante però è uno “state of mind”, così lo stesso imprenditore ha già ordinato una Ferrari 296 GTS che però non gli è ancora stata consegnata.

