La Ferrari SF1000 Show Car supera il milione di euro nell'asta di Sotheby's

Che si trovi ai vertici della classifica di Formula 1 o in un periodo buio, come quello attuale, la Ferrari è sempre la Ferrari. Nell'asta Once in a Millenium tenuta da Sotheby's abbiamo avuto un'ulteriore prova della fremente passione che circonda la Scuderia di Maranello.

Pezzo forte dell'asta online è la Ferrari SF1000 Show Car, una replica in scala 1:1 della monoposto che ha preso parte al Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. La prestigiosa casa d'aste ha decisamente sottovalutato l'interesse che avrebbe suscitato, ipotizzando un prezzo finale tra 150.000 e 200.000 euro. A cinque giorni dalla chiusura dell'asta il prezzo è arrivato a 1.040.000 euro!

La replica è stata protagonista delle celebrazioni che hanno accompagnato il GP Ferrari 1000, millesimo Gran Premio per la Scuderia Ferrari. A differenza di molte show car di Formula 1 questo esemplare è stato interamente realizzato a Maranello e non da aziende terze. L'inusuale livrea è ispirata alla primissima Formula 1 prodotta da Ferrari: la 125 F1 che ha disputato la stagione 1950. Nella replica in vendita sono presenti entrambi i numeri dei piloti 2020: sul muso spicca il 16 di Charles Leclerc, mentre al posteriore è collocato il 5 di Sebastian Vettel.

Nonostante si tratti solo di un modello statico in questa monoposto sono infusi 70 anni di Scuderia Ferrari: 238 vittorie, 228 pole position, 254 giri veloci e ovviamente 16 titoli mondiali costruttori e 15 titoli piloti. Probabilmente questo alone leggendario e suggestivo ha contribuito a far schizzare il prezzo verso cifre inimmaginabili.

Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, con cui si concluderà l'attuale stagione di Formula 1, la Scuderia Ferrari è chiamata a prepararsi al meglio per il 2021, sperando che il nuovo motore e l'entusiasmo che porterà Carlos Sainz Jr. possano essere la ricetta per un'annata positiva. (foto cover: RM Sotheby's)