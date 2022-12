La Ferrari SF100 sarà così? Il concept della futura hypercar di Maranello

Uno studente di design ha provato a immaginare come potrebbe essere la prossima hypercar ibrida di casa Ferrari, precisamente la SF100, quella che dovrebbe divenire l'erede della SF90. Si tratta ovviamente di un concept quello realizzato da ur_jeen, ma che merita di essere visto e analizzato.

Dopo il render della F40 in versione moderna, un altro progetto di design ruba gli sguardi degli appassionati della Rossa e non solo, e in questo caso stiamo parlando di un concept che ci giunge direttamente dalla Hongik University di Seoul in Corea del Sud, dove lo studente citato appena sopra è iscritto al corso di Automotive Design. Da un primo sguardo la SF100 appare in linea con lo stile della SF90 anche se le differenze sono comunque evidenti.

Ad esempio, per quanto riguarda l'anteriore, il muso e i fari a LED appaiono senza dubbio meno complessi rispetto all'hypercar Ferrari, mentre spicca il tettuccio al 100% in vetro con l'eliminazione del divisorio fra il parabrezza e il tetto, cosa tutt'altro che semplice da realizzare per un'auto spider. I parafanghi sono bombati sia all'anteriore che al posteriore, e sono presenti anche diverse prese laterali. Belli gli specchietti, sostituiti da telecamere HD, mentre i cerchi in lega sono a cinque razze con le immancabili pinze dei freni di colore giallo in classico stile Ferrari. Il posteriore si distingue per la sua “cattiveria”, con una forma decisamente particolare dei fanali, rigorosamente a LED: troviamo infatti quattro diverse linee indipendenti, con tanto di spoiler posteriore attivo.

Bellissima anche la copertura in vetro del motore, che richiama alle supercar di Maranello a cominciare dalla Ferrari F40, recentemente rivista da Liberty Walk con un body kit esagerato. Per quanto riguarda invece il diffusore, appare senza dubbio meno vistoso rispetto alla SF90 e al suo interno troviamo i doppi tubi di scarico nonché una luce di freno posteriore rigorosamente in stile Formula 1, con delle enormi prese d'aria sui paraurti.

Infine troviamo il lunotto posteriore che è curvo e anche in questo caso un richiamo ad alcuni modelli di Ferrari del passato. Una soluzione, quella di ur_jeen che appare davvero ben fatta, anche se va chiarito, si tratta solamente di un concept e nulla di ufficiale: Ferrari prenderà spunto per la sua prossima hypercar?