Ferrari SF-24, ecco la Rossa che correrà il mondiale di Formula 1 2024

E' stata ufficialmente svelata la nuova Ferrari che correrà il mondiale di Formula 1 2024, precisamente la SF-24. Così come da programmi pochi minuti fa si è alzato il sipario sulla monoposto di Maranello, pronta a tornare in pista il prossimo 2 marzo.

Fra circa tre settimane, infatti, prenderà il via il nuovo campionato di Formula 1 che speriamo possa regalare qualche gioia in più ai tifosi della Rossa. L'anno scorso la Ferrari aveva infatti ottenuto una sola vittoria con Sainz a Singapore, troppo poco per la gloriosa storia che si nasconde dietro il Cavallino Rampante.

Difficile sbilanciarsi sulla nuova SF-24 che come ogni Ferrari appare stupenda, con il rosso come colore dominante (una tonalità un po' più chiara rispetto al solito) ma con la presenza anche del giallo e del bianco che abbiamo già visto nel teaser di ieri, quando sono stati svelati i nuovi numeri della Ferrari, nonché le tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz, coppia che vivrà un ultimo anno insieme prima che lo spagnolo lascerà Maranello per accasarsi altrove, lasciando spazio a Lewis Hamilton.



Non sono stati ovviamente svelati i segreti e i dettagli tecnici, ma nelle ultime settimane si è parlato di un taglio netto rispetto alla deludente SF-23, grazie anche alla mano preziosa di Rory Byrne, così come specificato da La Gazzetta dello Sport, dalla cui penna sarebbe uscito il nuovo musetto, ma anche la ridefinizione della by-pass duct.

Le fiancate sono spioventi sul posteriore, mentre il telaio è stato rivisto profondamente permettendo una fluidodinamica interna completamente rivista rispetto alla stagione 2023. Novità anche per quanto riguarda il passo, che sarà leggermente ridotto rispetto ad un anno fa di questi tempi, mentre l'accorciamento della scatola del cambio è stato compensato da una maggiore lunghezza del telaio nella zona del serbatoio.



Tanti dettagli tecnici ma ciò che conterà saranno i primi tempi che verranno registrati in pista, di conseguenza non vediamo l'ora che si accendano i motori e che si inizi a fare sul serio. "Le prime impressioni sono speciali. Vedi qualcosa di nuovo, che non hai mai guidato. Dalle linea alla livrea. I primi 5'' lasciano senza fiato", ha commentato Carlos Sainz, mentre Leclerc ha aggiunto: "Sensazione unica dopo l'attesa e tanto lavoro. Poi c'era la voglia di vedere il nuovo design, mi piace tanto. Così come mi piacciono i nuovi dettagli".