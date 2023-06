Ferrari SF-23, valanga di novità per il Gp di Spagna: dalle pance agli specchietti

Come da date del campionato di Formula 1 2023 siamo ormai prossimi al Gp di Spagna. Oggi è giornata di qualifiche dopo le prove libere di ieri, mentre domani si terrà la gara, la seconda in Europa dopo Montecarlo.

Riflettori puntati sulla Ferrari SF-23 che per la sfida di domani ha portato un importante pacchetto di aggiornamenti che introduce una serie di novità con la speranza di avvicinarsi a Red Bull e Aston Martin.

Del resto sino a qui la Rossa non ha affatto brillato e c'è chi si dice convinto che Ferrari stia già pensando al 2024, utilizzando il resto del campionato attuale come test per la monoposto che verrà.

Indiscrezioni a parte gli ingegneri di Maranello hanno lavorato senza sosta per introdurre una serie di importanti modifiche: “Qui portiamo un nuovo pacchetto – ha detto Carlo Sainz, uno dei piloti di casa - non potete immaginare lo sforzo che Maranello ha fatto per cercare di portare avanti questo pacchetto, sarebbe dovuto arrivare molto più avanti nel corso della stagione e l'intera fabbrica si è impegnata a fondo negli ultimi mesi, a causa della situazione, per cercare di anticiparlo”.

Le novità principali riguardano le pance, che per la prima volta in stagione cambiano forma in maniera vistosa avvicinandosi a quelle di Red Bull. Le modifiche riguardano in particolare le due grosse “vasche” che si trovano nella parte superiore e che permettono di far confluire i flussi verso l'interno. E' inoltre presente un grande scivolo, altra similitudine con le pance dei campioni in carica.

Novità anche per quanto riguarda il fondo della SF-23. Nella parte terminale, di fronte alla ruota, troviamo uno slot di dimensioni generose vicino al tirante, soluzione che era già stata applicata anche sulla F1-75 e poi abbandonata. Dovrebbe aiutare a ridurre l'effetto porpoising, e non è da escludere che il fondo sia stato cambiato anche nella zona anteriore, molto probabilmente vicino ai canali venturi, anche se è impossibile saperlo.

Infine modificata la copertura degli specchietti, che rispetto alla precedente versione si ferma a metà degli stessi. “Abbiamo un pacchetto di aggiornamenti, ma quanto è buono ce lo dirà solo il tempo – ha aggiunto Carlos Sainz - è una sorta di nuova direzione verso quello che crediamo sia il giusto percorso per sviluppare questa vettura e renderla più guidabile, più costante in gara, le nostri maggiori debolezze”.

Il pilota Ferrari ha concluso: “Sappiamo che non è stato un inizio di stagione semplice, ma è vero che questo primo step in questa direzione proveremo a correggere i punti deboli. Ma sappiamo anche che questi aggiornamenti non cambieranno la vita, non cambieranno completamente la situazione da una gara all’altra. È il primo step di altri che arriveranno”.