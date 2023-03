Ferrari SF-23, nuovo motore per Leclerc e Sainz: per il monegasco è già il secondo

Per il Gran premio dell'Arabia Saudita che si correrà domani sul circuito di Jeddah, i meccanici di Maranello hanno deciso di montare un nuovo motore sia sulla Ferrari SF-23 di Charles Leclerc quanto su quella di Carlos Sainz.

Per la sfida di domani, ricordiamo, Leclerc sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia avendo già cambiato tre centraline dall'inizio della stagione, ma per evitare di rischiare una nuova rottura il team di Maranello ha pensato di montare anche un nuovo motore termico nonché un nuovo MGU-H.

Per il pilota monegasco si tratta quindi del secondo propulsore endotermico in questo campionato, e non va dimenticato che il regolamento FIA permette solo tre motori in tutta la stagione, di conseguenza dopo un eventuale altro cambio il giovane talento della Ferrari sarà a rischio nuova penalità.

Anche sulla vettura di Sainz, come detto sopra, si è deciso di montare un nuovo motore mentre tutti gli altri componenti sono rimasti gli stessi visti all'opera durante la prima uscita in Bahrain. Ferrari ha parlato di una sostituzione di motore in “via precauzionale” per via di alcuni dati non proprio convincenti provenienti di Sakhir. Non va dimenticato che proprio in Bahrain il monegasco è stato costretto al ritiro al 41esimo giro della gara, con conseguente sfuriata di Leclerc verso il muretto box Ferrari.

Sicuramente un inizio di stagione tutto in salita quello delle due Rosse, soprattutto per il 25enne di Monte Carlo costretto ad inseguire fin da subito Max Verstappen e con le prospettive di affrontare una gara tutt'altro che semplice come quella di Jeddah, partendo nel traffico, in decima posizione.

Leclerc dovrà essere bravo ad attaccare subito alla prima curva, sfruttando la potenza della sua SF-23. Un altro possibile punto di sorpasso sarà la curva 13, un tornantino a cui si arriva ad alta velocità, mentre negli altri tratti, tutti velocissimi, sarà complicato tentare di sopravanzare gli avversari.