La Ferrari SF-23 in livrea Marlboro: l'ispirazione alla F2003 di Michael Schumacher

Come sarebbe la Ferrari SF-23 in versione F2003-GA, la mitica Rossa di Michael Schumacher di 20 anni fa? Per rispondere a questa particolare domanda il designer del web, Michael Cochrane, ha realizzato un render con la monoposto attuale ma con l'estetica di quella di due decadi fa.

Il risultato lo potete trovare su queste pagine, ed è decisamente interessante. Spicca il logo Marlboro in bella vista sul cupolino che fa "lacrimare gli occhi" ai nostalgici, ma anche un altro simbolo molto malinconico come quello di Vodafone.



Presente inoltre il simbolo della Shell sulle pance laterali quindi gli alettoni con l'evidente uso del colore bianco e la scritta Marlboro di colore nero sul muso, con tanto di numero nero cerchiato sempre di bianco.

Una riedizione che purtroppo non vedremo mai in pista visto che i regolamenti introdotti da qualche anno a questa parte vietano di pubblicizzare le marche di sigarette, ma che appare davvero ben riuscita.



Tra l'altro la Ferrari F2003-GA è una vettura incredibile, una delle più vincenti della storia della Formula 1, portata al successo da Michael Schumacher. L'acronimo GA lo si deve a Gianni Agnelli, scomparso pochi giorni prima della presentazione della vettura, e lo scorso novembre la monoposto era stata messa in vendita all'asta presso Sotheby’s, nel corso della Sotheby’s Luxury Week di Ginevra.

Come previsto la Ferrari F2003-GA di Schumacher ha raggiunto una cifra monstre superando i 14 milioni di euro, a conferma di quanto la vettura fosse ambita. E recentemente la stessa Ferrari F2003 è stata guida da Leclerc a Yas Marina, facendo esaltare non poco il pilota monegasco.



La Ferrari F2003-GA permise a Schumi di portarsi a casa il suo sesto titolo mondiale, vincendo sette gare su 12, con cinque pole position e cinque giri veloci. Una vettura iconica che oggi rivive nella SF.23: vi piace?