Ferrari SF-23, al GP di Monza con la livrea speciale

Secondo alcune informazioni circolate, la Ferrari si presenterà con un aspetto nuovo durante il Gran Premio d'Italia. Secondo quanto riferito dal giornalista Giuliano Duchessa, la Ferrari si presenterà sul tracciato di Monza con una livrea rivisitata per celebrare questo traguardo.

In casa Ferrari Sainz non se la st vedendo bene, il pilota spagnolo potrebbe battere un record negativo che appartiene a Räikkönen. In questo clima Ferrari vuol presentarsi a Monza però con un abito diverso per la sua SF-23. Già durante il Gran Premio d'Italia della passata stagione, la Ferrari aveva adottato una livrea speciale, impreziosita da tocchi di giallo, in onore dei 75 anni di storia della loro casa automobilistica. Questo omaggio coincise con il centenario del circuito di Monza, creando un'atmosfera di celebrazione doppia.

Adesso, rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà la nuova iniziativa ideata dalla Ferrari per il contesto del 2023. Tuttavia, appare poco probabile che questo restyling possa portare a una vittoria in casa, considerando il predominio schiacciante che la Red Bull sta esercitando nella stagione di Formula 1 del 2023.

Il campionato di Formula 1 ha fatto il suo ingresso nella pausa estiva con la Red Bull che ha conquistato la vittoria in tutti e 12 i Gran Premi disputati in questa stagione, oltre alle tre gare sprint, a conferma della loro supremazia (frallaltro Verstappen ha recentemente dichiarato di voler fondare un team proprio). Nel frattempo, la Ferrari si è trovata ad affrontare una concorrenza agguerrita da parte di Mercedes, McLaren e Aston Martin per il desiderato secondo posto.

Durante il periodo di pausa estiva, la Ferrari ha trovato slancio con l'ultimo podio conquistato da Charles Leclerc a Spa-Francorchamps. Ora, il team Ferrari cercherà di mantenere questo slancio mentre si avvicina al fine settimana della gara di casa a Monza, prevista dall'1 al 3 settembre.