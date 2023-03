Ferrari SF-23, è suo il cambio gomme più veloce in Bahrain, problemi risolti ai box?

La Ferrari SF-23 ha iniziato nel peggiore dei modi il mondiale di Formula 1 2023, ma se c'è qualche buon motivo per sperare, fermo restando che la stagione sia appena iniziata, è il fatto che ai box la Rossa sia stata la più veloce in assoluto.

A differenza di quanto capitato negli ultimi anni, ed in particolare durante la travagliata stagione 2022, i cambi gomme sia di Charles Lecrec quanto di Carlos Sainz sono stati i più veloci in assoluto durante il Gp del Bahrain corsosi domenica scorsa.

Nel dettaglio i meccanici in Rosso hanno cambiato le gomme di Leclerc in soli 2,2 secondi, facendo meglio della Red Bull di Max Verstappen, che invece ha impiegato 2,5 secondi. Gradino più basso del podio per l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, fermo a 2,31, con la Mercedes di Lewis Hamilton a quota 2,40. A seguire, in quinta posizione, la Red Bull di Perez con 2 secondi e 43, davanti all'Aston Martin di Stroll a 2,48.

A completare la Top 10, la Mercedes di George Russell a quota 2,55, quindi Tsunoda su Alpha Tauri con 2,62 secondi, Aston Martin nona con Alonso a 2,64 e infine la Williams di Albon a 2,64. Sorprende nella top 10 la bassa posizione della monoposto di "Nando", che nonostante il terzo posto ottenuto al termine della gara, non è stata velocissima durante il cambio gomme.

Per la Ferrari si tratta ovviamente di una magra consolazione, ma evidentemente un primo importante miglioramento rispetto alla stagione 2022 c'è stato, e i 1.000 pit stop eseguiti dai meccanici rossi durante l'inverno hanno per il momento portato i loro frutti.

La speranza è che ovviamente si possa continuare su questa falsa riga e nel contempo si migliorino i problemi di affidabilità riscontrati in Bahrain domenica scorsa. L'uscita di scena della Ferrari ha purtroppo regalato la prima sfuriata di Leclerc verso i box, con il pilota monegasco giustamente indiavolato per la perdita di potenza della sua SF-23.

C'è chi invece è rimasto spaventato dallo strapotere Verstappen-Perez, leggasi George Russell, secondo cui Red Bull vincerà ogni gara quest'anno.