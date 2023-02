Ferrari di Schumacher abbandonata a Sofia: studente italiano scopre la verità

Il caso della Ferrari di Schumacher abbandonata fra i rottami ha fatto il giro del web generando un sacco di domande. Molti si sono chiesti che cosa ci facesse la monoposto rossa fra la spazzatura: uno studente italiano ha trovato la risposta.

Nicolò Margoni (autore delle foto innevata che trovate qui sopra), studente di legge a Bologna residente a Trento, ha letto la notizia della Ferrari “dimenticata”, scoprendo che la stessa si trovasse a Sofia. Essendo anch'egli in Bulgaria in quei giorni ha ben pensato di indagare e di andare a vedere di persona il relitto a quattro ruote. «Fa impressione vederla in mezzo alle altre macchine, mette quasi soggezione», ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera.

«Dopo aver letto sui social la notizia abbiamo deciso di andarla a cercare, per vederla. Io sono un grande appassionato di Formula 1», ha aggiunto lo studente. Una volta scoperta la posizione esatta del luogo dove la Ferrari di Schumacher era “sepolta”, ha ben pensato di raggiungerlo con un'auto a noleggio: «Si trova in periferia, a 15 minuti dal centro di Sofia. Purtroppo, quando siamo andati noi era domenica e il concessionario era chiuso, cancello sbarrato e filo spinato. Ma qualche foto volevo portala a casa lo stesso, del resto avevo scelto il periodo giusto per essere in Bulgaria. Era all’interno di un parcheggio e ricostruendo grazie alle foto di Google Street View ho capito che è lì almeno da agosto».

Si tratta di una replica della Ferrari guidata da Schumacher e Rubens Barrichello che corse il mondiale del 2005, penultima stagione con il Cavallino Rampante per il Kaiser. Un tempo, aggiunge il quotidiano di via Solferino, era stata esposta in uno dei più grandi concessionari di Sofia per poi essere abbandonata nel “retrobottega”.

Del resto le repliche non si possono utilizzare previo il consenso di Ferrari, soprattutto se si vuole riproporre anche i loghi di Maranello che rappresentano una proprietà intellettuale. Ci si domanda a questo punto che fine farà questa “Ferrari”, che sta diventando quasi una sorta di attrazione di Sofia: qualcuno la rimetterà in sesto o verrà definitivamente distrutta dalle intemperie? Magari la notizia sarà arrivata anche allo stesso Michael Schumacher, di recente celebrato dalla Rossa per il suo 54esimo compleanno.