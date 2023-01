Una Ferrari di Schumacher abbandonata fra i rottami? No, non è ciò che sembra...

Qualcuno avrà avuto forse un mancamento nel vedere la foto che trovate pubblicata su questa pagina, una Ferrari F1 del 2005 guidata da Michael Schumacher, completamente abbandonata fra i rottami. Cosa sta succedendo? Vi starete domandando, ma presto è stato svelato l'arcano.

Dopo una breve analisi si è scoperto infatti che la Rossa guidata da Schumacher, fresco di 54esimo compleanno, è in realtà una replica della stessa monoposto che corse il mondiale di Formula 1 di 18 anni fa.

Eppure, dando uno sguardo veloce all'immagine, sembra realmente di essere di fronte ad una Ferrari abbandonata in un demolitore di automobili, con tanto di alettone penzolante, e l'immondizia tutto attorno. Fortunatamente stiamo semplicemente osservando una copia della stessa Ferrari da corsa, esemplare fotografato quasi sicuramente in zona Sofia, città capitale della Bulgaria.

Nulla quindi a che vedere con la fuoriserie che venne guidata all'epoca dal sette volte campione del mondo nonché dal compagno di scuderia Rubens Barrichello, e che l'anno precedente era stata portata alla vittoria del titolo piloti e costruttori. Si tratta di vetture che all'asta raggiungono cifre vertiginose e basti pensare che a novembre 2022 una F2003-GA, quella dedicata al compianto Gianni Agnelli, la cui Lancia Delta Cabrio è tornata di moda di recente, è stata venduta a ben 14,5 milioni di dollari.

Sono monoposto che vengono tenute in maniera maniacale, praticamente mai utilizzate se non in sporadici eventi, ma perfettamente funzionanti. Chi le acquista aderisce al programma F1 clienti di Ferrari: quando i proprietari vogliono scendere in pista possono prenotare un circuito con tanto di squadra di meccanici a fare da assistenti, e divertirsi a folle velocità.