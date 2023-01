Ferrari rubate in Canada, arrestata gang: il video dei furti milionari

Sono stati presi i ladri di Ferrari che negli ultimi tempi in Canada avevano fatto razzia dei bolidi di Maranello. Nel giro di un mese, come riferito dalla stampa di Toronto, due proprietari della mitica Rossa erano stati sottratti del proprio mezzo, vittime di una rapina a mano armata.

Dopo la notizia del furto di Lamborghini, Audi e Porsche da 4 milioni di euro a Napoli, oggi dobbiamo riportarvi altre nuove spiacevoli anche se fortunatamente ci giungono da oltre i confini nazionali. La banda canadese aveva deciso di prendere di mira le fuoriserie del Cavallino Rampante, e nel giro di breve tempo aveva sottratto una Ferrari F12 del 2017 del valore di due milioni di dollari, oltre che una 488 Spider del 2018 da 300mila dollari.

A svelare il modus operandi è stata la polizia di Toronto, che ha diffuso un video in cui si vedono due uomini a bordo di una BMW M3, probabilmente risultata anch'essa rubata; i malviventi avvistano la Ferrari e le si mettono in coda, e nel momento in cui il proprietario della Rossa scende dal mezzo gli si avvicinano e lo minacciano con un coltello facendosi quindi consegnare le chiavi. Le forze dell'ordine hanno spiegato che uno dei due rapinati ha cercato di reagire opponendo resistenza e riportando delle ferite fortunatamente lievi, di conseguenza i ladri erano pronti anche alla violenza.

Una volta prese le chiavi, un ladro saliva sulla BMW mentre l'altro si metteva a bordo della supercar del Cavallino Rampante per poi recarsi presso un parcheggio sotterraneo. Le autorità hanno individuato ed arrestato tre membri della banda, ma all'appello mancherebbe il quarto componente, attualmente datosi alla macchia. Proprio per questo l'ispettore Rich Harris ha diffuso un appello, spiegando: "Se sei bersaglio di un furto d'auto non opporre resistenza. La tua sicurezza supera di gran lunga il valore della tua auto".

Il malvivente in fuga è un 23enne di Toronto, tale Ryan Tyson, considerato pericoloso e armato. Oltre ai furti d'auto il ragazzo sarebbe ricercato per aver forzato un posto di blocco investendo due poliziotti. Purtroppo i ladri d'auto sono sempre pronti ad entrare in azione e ciò accade anche nel nostro Paese. E' infatti notizia di pochi giorni fa il clamoroso furto a Bari, una Mercedes GLE Coupé rubata a spinta da una Golf con a bordo dei ladri