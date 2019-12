La Ferrari Roma in tour per girare nuovi video ufficiali

Il 2019 è stato davvero un anno da incorniciare per Ferrari, che oltre alla SF90 Stradale, alla F8 Spider V8 e alla 812 GTS, fra le altre, ha chiuso l’anno presentando al mondo la Ferrari Roma, gran turismo che omaggia la Dolce Vita - auto ora impegnata a girare dei video ufficiali.

I cittadini romani e i turisti di passaggio nella capitale potranno infatti ammirare in questi giorni una Ferrari Roma aggirarsi per strade della metropoli, poiché la scuderia di Maranello ha deciso di produrre dei filmati da rilasciare nella seconda metà di dicembre su www.ferrari.com. Alla base del progetto vi è l’idea di creare una Nuova Dolce Vita, di rileggere in chiave contemporanea un’epoca indimenticabile, un mood che ha già caratterizzato la presentazione della vettura a metà novembre, avvenuta allo Stadio dei Marmi.

Non solo Roma però, Ferrari non vuole certo vendere la sua nuova GT solo nella capitale italiana, motivo per cui le riprese si sposteranno anche in altre città estere, là dove il cavallino rampante vuole diventare “ambasciatore di eccellenza e stile”. Ricordiamo che la nuova Ferrari Roma monta un motore V8 sovralimentato da ben 620 CV, affiancato allo stesso cambio a doppia frizione già visto sulla SF90 Stradale.