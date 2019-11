Ecco la Ferrari Roma in tantissime e dettagliatissime immagini

Vi abbiamo già parlato della nuovissima supercar made in Ferrari. L'ultima nata della casa di Maranello doveva essere, secondo i rumors, una Portofino leggermente rivista ma, per la gioia dei molti, non è stato così.

Infatti abbiamo visto la presentazione di una Gran Turismo sì basata sulla piccola italiana, ma fortemente modificata. Il risultato è un design veramente eccellente nonché rivoluzionario, che andrà probabilmente a segnare un punto di svolta in questo senso.

La Ferrari Roma equipaggerà un V8 sovralimentato da 3,9 litri in grado di sprigionare 612 cavalli di potenza, scaricati sulle ruote posteriore da un cambio a doppia frizione e 8 rapporti che, tra le altre cose, ottimizza pure i consumi. Per questi ultimi e per la riduzione delle emissioni è stato impiegato parecchio lavoro, così come un'ingegnerizzazione migliore degli scarichi. Per quanto riguarda le prestazioni parliamo di uno 0-100 in 3,4 secondi e di una velocità massima superiore ai 320 km/h.

Adesso però, grazie all'evento di annuncio tenuto poche ore fa, abbiamo tantissimo materiale da dare in pasto ai nostri affamati occhi: grazie alla galleria in fondo alla pagina potete ammirare la supercar da ogni angolazione possibile. Le sue forme sono state generate in ampia parte per garantire un flusso aerodinamico ottimale, aiutato dall'alettone posteriore attivo che si dispiega automaticamente ad alte velocità per fornire maggiore downforce.

La caratteristica che non deve mancare ad ogni Gran Turismo che si rispetti è la presenza di un bagagliaio capiente, e la Roma non delude affatto grazie ai suoi 340 litri messi a disposizione del proprietario, e allo spazio addizionale situato tra i due sedili.

Per restare in tema Ferrari, è di recente finita all'asta una rarissima Ferrari FXX-K, la quale sarà venduta ad Abu Dhabi per una cifra non lontana dai 4 milioni di euro.