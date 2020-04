Ferrari Roma: ecco il suono del V8 biturbo da 620CV

Un video mostra una delle primissime Ferrari Roma consegnate ai clienti, è un bellissimo esemplare destinato ad cliente di Francoforte. Il video offre per la prima volta al grande pubblico l'opportunità di ascoltare la dolce melodia del V8 biturbo della GT da ben 620CV.

La Ferrari Roma è stata presentata per la prima volta lo scorso novembre, chiudendo un'annata d'eccezione per il cavallino di Maranello. La quinta Ferrari in un ciclo di annunci che sembrava non dovesse più finire, e che ci ha regalato delle chiavi di volta estremamente interessanti per la storia di quello che è uno dei brand dell'automotive più iconici al mondo (se non IL più iconico al mondo).

Il motore della Ferrari Roma, che in questo video possiamo ascoltare per la prima volta in modo così autentico e privo di filtri o editing, è un V8 sovralimentato da 620CV. Ferrari all'epoca lo aveva definito il più potente motore del segmento delle granturismo. Il suono è semplicemente incantevole, ma non fatevi ingannare, perché dietro questa melodia si nasconde una belva in grado di portare l'auto da 0 a 100 in 3,4 secondi netti.

Il cambio è stato preso direttamente dalla SF90 ed è un doppia frizione ad 8 marce.

Pochi giorni fa Maranello ha lanciato il configuratore online della Ferrari Roma, mente un altro video mostra questa Ferrari in tutta la sua bellezza nel contesto suggestivo della Città Eterna.