La Ferrari Roma saluta tutti e se ne va: la sportiva di Maranello ha finito il suo ciclo

Sembra assurdo, ma sono passati già quattro anni e mezzo dalla presentazione della Ferrari Roma, la quale rappresentava una delle opzioni più accessibili nella prestigiosa gamma Ferrari. Con il suo design accattivante e moderno, si distingueva come una vera 2+2 supersportiva, in coppia col SUV Purosangue. Adesso però il suo ciclo si è concluso.

Con le sue linee morbide e il suo design che si discostava drasticamente dalle vetture passate, la Ferrari Roma ha affascinato clienti e appassionati di automobili. Il suo congedo dal mercato non è dettato delle normative europee, come nel caso dell'Audi R8 che ha detto definitivamente fine al suo ciclo più che decennale, bensì dalla semplice fine del suo ciclo naturale, previsto sin dall'inizio dalla casa di Maranello.

Già da ora, la Ferrari Roma non è più disponibile: come accaduto con la Portofino M poco più di un anno fa, è uscita dal catalogo e non è più disponibile per l'acquisto in rete ufficiale. Può sembrare inusuale, ma tutto è in linea con la prassi di Ferrari. Per quanto riguarda la Ferrari Roma Spider, questa è stata introdotta solo un anno fa, e si trova ancora nei listini proprio per via della sua "giovinezza" tra circa 3 anni anch'essa concluderà il suo ciclo per fare spazio ad altro. Niente di strano o di fuori dalla tabella di marcia dunque, semplicemente: strategia aziendale.

La Ferrari Roma è equipaggiata con un motore V8 biturbo che sprigiona una potenza di circa 620 cavalli e 760 nm di coppia promettendo prestazioni eccezionali e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Con una velocità massima che supera i 320 km/h, la Ferrari Roma garantisce prestazioni straordinarie sia su strada che in pista.

