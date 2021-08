Ferrari Roma si incastra in un vicolo di una città italiana: pessima situazione

La Ferrari Roma è uno degli ultimi modelli ad essere stati commercializzati dal brand di Maranello, e già adesso ha collezionato una lunga lista di apprezzamenti, sia per le sue performance che per la sua estetica.

Il noto designer Frank Stephenson le ha tessuto le lodi assegnando un fantastico 9,5 su 10 al design interno ed esterno, affermando che per lui è quasi perfetta e, tralasciando qualche dettaglio, non si poteva davvero fare di meglio. Meno vicino alla perfezione invece l'esemplare visibile nel video in alto, il quale è rimasto incastrato in uno strettissimo vicoletto di una città italiana non meglio specificata.

Purtroppo non possiamo essere sicuri di quanto accaduto, ma è evidente che l'automobilista non deve essersi reso conto che la sua macchina fosse più larga del passaggio. Si tratta di una cosa non piacevole da vedere, soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che la supercar è uscita dalla fabbrica da pochi mesi.



Con ogni probabilità infatti la carrozzeria potrebbe già aver subito danni, che siano essi superficiali o meno, per cui il proprietario non sarà affatto contento di dover aprire il portafogli per le necessarie riparazioni. Per avviarci a chiudere vogliamo mostrarvi un altro paio di esemplari della Gran Turismo del Cavallino Rampante, quindi non possiamo evitare il regalo a quattro ruote che Marek Hamsik si è fatto per il suo compleanno. In ultimo ecco a voi la Ferrari Roma perfetta per l'Agente 007: la vettura personalizzata è da applausi.