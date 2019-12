La Ferrari Roma fa impazzire tutti tramite un video ufficiale

Se dovessimo descrivere la Ferrari Roma con sole due parole, useremmo di sicuro stile e raffinatezza. Ed è proprio quello che cerca di trasmettere il video caricato su YouTube tramite il canale ufficiale Ferrari, e che vede la nuova GT italiana sfrecciare tra accattivanti atmosfere.

Le linee eleganti e minimali rubano la scena, e si fondono con i paesaggi che solo la nostra capitale può offrire, oltre all'ispirazione per il nome della supercar. E' praticamente impossibile essere immuni a tanta bellezza, racchiusa in un video di appena tre minuti.

Ma limitarsi a parlare di estetica sarebbe estremamente riduttivo per la Ferrari Roma. La Gran Turismo di Maranello nasconde sotto al cofano un robusto V8 bi-turbo da 3,9 litri e capace di sprigionare 620 cavalli di potenza e 760 Nm di coppia, i quali permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi, mentre i 200 km/h sono raggiungibili in 9,3 secondi.

Di recente sono state condivise nuove informazioni riguardanti la vettura, la quale integra un cambio a 8 rapporti e un manettino regolabile in cinque posizioni differenti, che corrispondono ad altrettanti stili di guida. Per concludere, nel caso le riprese in alto non fossero abbastanza, vi rimandiamo ad una estesa galleria di immagini riguardanti la supercar.