La Ferrari Roma è una GT, ma è davvero comoda sulla lunga distanza?

La Ferrari Roma, a dispetto delle sue performance strabilianti, promette un grande livello di comfort e lusso sfrenato, attraverso i quali accogliere i passeggeri anche per i viaggi più lunghi, ma è davvero così confortevole?

Il giornalista veterano Harry Metcalfe, attraverso il video in alto caricato tramite il canale YouTube Harry's garage, ha voluto scoprirlo sul campo. Metcalfe aveva già avuto modo di guidare la fantastica vettura di Maranello, ma in quel frangente su trovò di fronte ad un clima freddo e particolarmente piovoso.

Stavolta il meteo ha giocato in suo favore, per cui è potuto partire per un lungo tragitto lungo la costa britannica con destinazione Cornovaglia. Inizialmente le cose non si sono messe benissimo, ma dopo qualche chilometro il rinomato clima inglese ha ceduto il passo ad una bellissima giornata di sole.

Durante il test Metcalf ha associato il rumore in strada della Roma a quello dell'ultima generazione di Porsche 911, che non è niente male. Le lodi hanno riguardato anche la fluidità del cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti, che incarna un bel passo in avanti rispetto alla "vecchia" unità a sette rapporti.

Il motore poi, un V8 biturbo da 3,9 litri, asseconda il conducente senza strappi insensati, nonostante mandi sull'asfalto ben 620 cavalli di potenza e 760 Nm di coppia (ecco le specifiche complete della Ferrari Roma). Quando però ci si vuole divertire, l'output restituisce una eccitazione fenomenale.



Nel suo campo la Gran Turismo di Maranello ha parecchi rivali: Bentley Continental GT, Mercedes-AMG GT C e non solo, ma a quanto pare è in grado di tenere testa a qualunque modello della concorrenza. A proposito di Continental GT, ecco la sua drag race con una Ferrari GTC4Lusso.