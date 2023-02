Una Ferrari Roma finisce nel vano ascensore: un incidente da 200.000 euro

Decisamente scioccante l'incidente di cui è stata vittima una splendida Ferrari Roma, in un concessionario di Palm Beach, in Florida: il bolide di Maranello è caduto nell'ascensore dopo che qualcosa è andato evidentemente storto.

La Ferrari Roma, di recente in versione Tailor Made per i 30 anni in Cina, ha decisamente rubato le scene delle cronache motoristiche in queste ultime ore per un curioso episodio durante il quale nessuno si è fortunatamente fatto male.

Come potete notare dall'immagine pubblicata qui sopra, mostrata dai vigili del fuoco di Palm Beach attraverso la loro pagina Facebook, una sportiva modenese è caduta nel vano di un'ascensore di un concessionario di alta fascia, ed è stato necessario l'intervento proprio dei pompieri per recuperare la vettura e rimettere il tutto in sicurezza. A complicare la situazione, il carburante che ha iniziato a fuoriuscire copioso dalla stessa Ferrari Roma e che ha rischiato di far prendere fuoco alla struttura.

Nulla a che vedere con la Tesla Model S che ha preso fuoco spontaneamente ma in ogni caso si è deciso giustamente di prendere tutte le precauzioni del caso e alla fine le operazioni di rimozione sono durate circa quattro ore. L'alimentazione dell'intero edificio, durante il recupero della Ferrari Roma, è stata completamente interrotta, dopo di che si è reso necessario l'intervento di alcuni argani per spostare la sportiva dalla zona in cui era caduta.

Non è ben chiaro cosa sia successo, ma vedendo le porte dell'ascensore sfondate non è da escludere che la Ferrari Roma sia in qualche modo caduta nel vano dello stesso, forse per una manovra azzardata o magari per colpa di qualcuno che si è dimenticato di mettere il freno a meno. Ciò che è certo è che qualcuno ora dovrà ripagare una vettura da circa 210 mila euro: probabilmente si tratta del danno ad un'ascensore più caro di tutti i tempi.