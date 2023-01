Ferrari Roma, l'esemplare Tailor Made per i 30 anni in Cina: fuoriserie esclusiva

Ferrari ha presentato la sua Roma per il 30esimo anniversario della Rossa in Cina. Tramite il reparto Tailor Made, specializzato nella realizzazione dei bolidi di Maranello in versione esclusiva, è stata portata alla luce questa splendida vettura caratterizzata da diversi dettagli unici.

Di fatto si tratta di una Ferrari cucita su misura proprio a desiderio dei clienti, che in cambio di importanti denari vedono esauduti i propri desideri. Fra gli ultimi progetti presentati troviamo appunto la Ferrari Roma, di recente apparsa anche in versione marrone.

Il bolide è finito sotto le mani del designer Jiang Qiong'er che ha deciso di realizzare un'esclusiva one-off per il 30esimo sbarco del Cavallino Rampante in Cina. Come omaggio alla tradizione cinese si è optato per una colorazione Sanusilver Matte, un argento molto “leggero”, e la carrozzeria è stata poi resa più sportiva con una lunga striscia verticale Rosso Magma Glossy con riferimento alla bandiera cinese e al suo popolo, quanto alla tradizione Ming.

Una tonalità che si ritrova anche in altri dettagli della Ferrari Roma, come ad esempio il diffusore, le minigonne, ma anche l'interno dell'abitacolo. Siamo quindi di fronte ad una fuoriserie a dir poco elegante, ben lontana dagli eccessi della Ferrari Roma verde di Mansory, votata invece alla sportività più estrema.

Salendo sulla Roma troviamo una placca in oro con il numero 30 nell'abitacolo, colore che poi si ritrova anche nella chiave della stessa vettura. Il battitacco, invece, è in fibra di carbonio, mentre sotto il cofano si è deciso di lasciare il già potente motore di serie, il V8 biturbo da 3.9 litri da 620 cavalli, in grado di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Da segnalare, infine, una serie di accessori realizzati appositamente per questa speciale one-off, a cominciare da un set di diffusori di aromi e un set da tè, oltre a delle lenzuola in cashmere, degli scacchi, e una scatola portasigari. Insomma, una vera e propria opera d'arte.