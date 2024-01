Una Ferrari Roma completamente distrutta fra gli alberi: l'incidente doloroso

Una tragedia automobilistica che colpisce i cuori di ogni appassionato. Una bellissima Ferrari Roma accasciata, distrutta, in mezzo a delle frasche, priva di "coscienza". E' successo a Warwick in Inghilterra, in seguito ad un sorpasso mal riuscito.

Il conducente non ha riportato ferite significative, tuttavia la sua auto non può dirsi altrettanto soddisfatta. Gli airbag sono esplosi e sono presenti gravi danni sia nella parte anteriore che posteriore dell'auto; non sembra ci sia molto da fare per rianimare la vettura, questo poco ma sicuro. Non sono stati riportati feriti gravi e l'unico veicolo coinvolto è stata la supercar Ferrari.

L'incidente serve come promemoria che la velocità elevata in condizioni avverse e il superamento ad alta velocità durante avvisi di inondazione possono portare a incidenti gravi. Le autorità del luogo ci tengono a sottolineare l'importanza di guidare con attenzione.

Arrivando negli Stato Uniti, vi interesserà sapere che una falsa Ferrari F328 GTB è abbandonata sotto il sole cocente della periferia di Las Vegas. Il modello sarebbe una riproduzione (tra l'altro abbastanza rara) di un Pontiac Fiero.

Un altro grave incidente coinvolse una Ferrari e una Lamborghini in Sardegna. Lì le conseguenze furono altrettanto gravi, con un'incendio che di fatto ha trasformato entrambe le supercar in cumuli di cenere indistinguibili. Un vero peccato.