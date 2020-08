Ferrari riporterà in in vita la F40? Ecco il nuovo indizio

La Ferrari F40 è innegabilmente una leggenda sulle ruote, sia per il Cavallino Rampante che per la storia dell'automobile in generale. Difatti, se chiedeste di disegnarla a un grande appassionato del marchio italiano ve la saprebbe riprodurre su un foglio linea per linea e bullone per bullone.

Detto questo, una sorta di versione moderna della F40 non risulterebbe essere una proposta assurda se venisse da un cliente Ferrari, proprio in questo senso abbiamo una indiscrezione, proveniente da un un report di The Supercar Blog, da condividere con voi.

Stando a una voce di corridoio, non sappiamo quanto affidabile, Ferrari starebbe preparando un nuovo modello one-off per una presentazione ufficiale che avverrebbe tra pochi giorni. La fonte parla di una vettura moderna, prodotta in un solo esemplare ispirato alla mitica F40, con la denominazione "SP42". Riguardo alla propulsone invece è venuto fuori che a muoverla ci penserà un V8 bi-turbo molto simile a quello da 3,9 litri usato per la F8 Tributo.



Tralasciando quanto detto finora, non sono stati riportati altri dettagli circa la supercar ma, se la speculazione dovesse rivelarsi veritiera, ci attendiamo delle scelte di design leggermente più morbide rispetto alle forme squadrate che caratterizza buona parte della carrozzeria della F40 originale.



A ogni modo Ferrari non è nuova ad operazioni di questo tipo. LA SP38 rivelata due anni fa ne è un chiaro esempio, poiché fu ordinata da "uno dei clienti Ferrari più fedeli". Mesi dopo la casa automobilistica italiana portò alla luce pa SP3JC ispirata alla F12tdf e poi ancora la P80/C rivelata nel 2019 e ispirata alla 330 P3/04 e alle Dino 206 S da corsa.



Al momento non possiamo ancora sapere se quelli appena citati siano rumors o meno, e quindi non possiamo far altro che aspettare e attendere novità. Nel frattempo però, restando nei pressi di Maranello, vogliamo mostrarvi un prototipo di Ferrari 812 mentre era in fase di test nei paraggi della sede Ferrari: che si tratti della 812 GTO? In chiusura vi consigliamo di dare un'occhiata a questo esemplare di Ferrari Testarossa, lasciato a marcire per ben 17 anni e poi finalmente recuperato dal suo stato di abbandono dallo YouTuber Ratarossa.