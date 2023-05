Ferrari Purosangue, riaperti gli ordini: ma arriva solo nel 2026

Ferrari aveva fermato gli ordini per la Purosangue dopo aver registrato il sold out, ma ora è arrivata una bella notizia per tutti coloro che volessero mettere le proprie mani sul SUV di Maranello. Il CEO del marchio, Benedetto Vigna, ha infatti annunciato che la belva del Cavallino Rampante è nuovamente acquistabile.

Presentando i risultati finanziari del primo trimestre del 2023, il numero uno di Ferrari ha spiegato: “Un altro trimestre eccezionale per Ferrari, con una crescita a due cifre dei principali parametri, un nuovo record del margine al 37,6% e un utile netto di 297 milioni di euro”.

Numeri impressionanti quelli di Maranello, che confermano il grande guadagno che ha Ferrari su ogni auto venduta, più di qualsiasi altra casa automobilistica al mondo. Più specificatamente sulla Purosangue, Vigna ha aggiunto: “Il nostro portafoglio ordini si estende al 2025 grazie a una gamma di prodotti che si è aggiudicata importanti riconoscimenti. Abbiamo deciso di riaprire gli ordini per la Purosangue, sospesi in seguito a una domanda iniziale senza precedenti, e abbiamo lanciato la Roma Spider per arricchire ulteriormente la nostra offerta. Siamo in linea con il nostro percorso di elettrificazione, sia nello sviluppo delle vetture sportive, sia delle infrastrutture di Maranello”.

Nei primi tre mesi di quest'anno Ferrari ha consegnato 3.567 veicoli, in aumento del 9,7 per cento, con ricavi che ammontano ad 1,4 miliardi di euro, il 20,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

"Purosangue – ha aggiunto Vigna - resterà nel limite del 20% delle consegne annuali, anche se la domanda è stata superiore alle attese. Non cambiamo strategia. Abbiamo interrotto gli ordini per riorganizzarci. Il nostro portafoglio ordini - ha precisato - arriva al 2025 sulla scia di una domanda sempre più forte. Abbiamo appena aperto gli ordini per la nuova Ferrari Roma Spider e oggi siamo lieti di annunciare la tanto attesa riapertura degli ordini per la Purosangue con consegna nel 2026 delle auto ordinate da ora".

Le auto maggiormente ordinate sono state le Ferrari Portofino M, 296 GTB e 812 Competizione. Infine, per quanto riguarda i piani dell'elettrificazione, Vigna ha spiegato che sono "sulla buona strada". Ricordiamo che la prima Ferrari full electric arriverà fra due anni, nel 2025.