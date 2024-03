Ferrari e il retroscena su Pretty Woman: ecco perchè ha detto no al film

La partecipazione di un'auto specifica in un film di successo può trasformarsi in un trampolino di lancio per un brand automobilistico, come dimostrato dall’effetto di James Bond sull’Aston Martin e dallo status cult della DeLorean grazie a “Ritorno al Futuro”. Un caso emblematico è quello di “Pretty Woman”, dove Ferrari rispose con un secco "No".

Nel 1988, Sandy Isaac era assistente di produzione per Laura Ziskin, impegnata nella realizzazione di una commedia romantica. Il copione prevedeva che il protagonista, l’affarista Edward Lewis (interpretato da Richard Gere), si trovasse senza auto dopo una festa e dovesse usare la vettura sportiva del suo avvocato. Non abituato alla guida di tale bolide, si smarrisce a Hollywood, dove incontra Vivian Ward (Julia Roberts), una prostituta con cui stringe un patto: lei lo guiderà in cambio di una notte insieme.

La ricerca dell’auto ideale per il film fu ardua. Ferrari rifiutò categoricamente di associare il proprio marchio alla pellicola, indignata all’idea di vedere una prostituta alla guida di uno dei loro modelli (erano la fine degli anni '80 ricordiamolo, e sappiamo come Ferrari tutt'oggi sia molto attenta al branding dei propri prodotti). Anche la Porsche declinò, poichè aveva già avuto n'esperienza non soddisfacente per l'uso non autorizzato di una 928 nel film “Risky Business” (ecco le 5 auto più iconiche del mondo del cinema).

Il team di “Pretty Woman” stava considerando l’opzione di una classica cabriolet americana per Gere, quando Sandy propose la famosa Lotus Esprit, ricordando che era stata guidata da James Bond. La Lotus accettò di fornire le auto necessarie e addirittura ne consegnò una quarta per l’uso personale dei produttori durante le riprese.

Le Lotus subirono alcuni danni sul set: una fu danneggiata da una stuntwoman e un’altra durante una scena al LA Equestrian Centre, dove il caldo estremo causò la rottura di un finestrino. Nonostante questi intoppi, “Pretty Woman” debuttò con successo il 1 giugno 1990, diventando un classico del genere romantico e moltiplicando le vendite delle Lotus negli Stati Uniti, dimostrando che le case automobilistiche avevano sottovalutato l’impatto del film.

Recentemente vi abbiamo parlato della storica Ferrari F 512 M di Gerhard Berger, che gli fu rubata al Gran Premio di Imola nel 1995. Dopo 28 anni, e l'apertura molto tardiva di indagini approfondite, l'auto, dal valore attuale di 400.000 dollari è stata ritrovata.