Ferrari, registrato il nome 'Amalfi': sarà l'erede della Roma?

La Casa di Maranello ha depositato due nuovi nomi, ovvero Amalfi e Amalfi Spider, potenzialmente destinati a essere utilizzati per future vetture sportive o supercar. Recenti scoperte dei colleghi di CarBuzz hanno rivelato che le richieste di marchio sono state presentate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi quasi un mese fa.

Il nome è chiaramente accostato all'omonima Costiera Amalfitana che sorge sul Golfo di Salerno (piccolo ripasso di geografia). È un luogo ricco di bellezze naturali e architettoniche senza eguali e che Ferrari, probabilmente, omaggerà in uno dei suoi prossimi veicoli.

Durante la consueta teleconferenza con gli investitori il mese scorso, Ferrari ha confermato l'arrivo di tre nuovi modelli per il 2024. Benché la possibilità di modelli dedicati al motorsport sia remota, considerando l'esistenza della Ferrari 296 GTB e della 499P Modificata, si presume che i nuovi arrivi saranno automobili stradali, del resto nomi come Portofino e Roma, sono supercar, appunto, stradali.

Considerando che la Ferrari Roma ha preso il nome da una città italiana, Amalfi potrebbe essere un'opzione logica per il suo successore. Tuttavia, nomi geografici come la 360 Modena dimostrano che non c'è una regola fissa. È improbabile che sapremo presto se Amalfi sarà effettivamente il successore della Roma, dato che la Roma Spider è stata lanciata solo l'anno scorso e necessita ancora di tempo sul mercato.

Ferrari Amalfi che la Amalfi Spider potrebbero trovare posto in diversi segmenti delle auto sportive e delle supercar di Maranello. Non possiamo essere certi su quale sarà il loro ruolo esatto della Ferrari Amalfi, specialmente considerando che altri nomi, come Mugello, Milano e Montecarlo sono stati anch'essi registrati di recente e sembrano essere altrettanto affascinanti come potenziali modelli Ferrari. (sapevate che Ferrari diede un no secco all'utilizzo di una loro auto nel film "Pretty Woman"? Col senno di poi...)

Parallelamente, sappiamo che Ferrari è al lavoro da diverso tempo sulla sua prima supercar elettrica. Sarà un'hyper-GT a quattro porte. Esiste un render chiamato "Ferrari Alto" che però sembra essere troppo audace per la tradizione del marchio. Il CEO Benedetto Vigna ha confermato test su prototipi EV, mentre la casa di Maranello ha già brevettato un sistema per amplificare il suono del motore elettrico.