Ferrari registra recavi in crescita e vendite da record

Il 2019 è stato un anno da record per Ferrari, che ha realizzato ricavi netti per 3,8 miliardi di euro, per una crescita del 10,1% rispetto all'anno precedente. Gran parte del merito va alle vendite dei modelli a otto cilindri (+11,2%), che trascinano i comunque apprezzati V12 (+4,6%).

Ferrari Portofino e 812 Superfast hanno registrato un forte aumento delle consegne, mentre F8 Tributo e Monza SP1 e SP2 sono state sin da subito di grande successo tra i consumatori. In decremento invece l'attenzione verso le Ferrari 488, 488 GTB e 488 Spider anche se la più recente 488 Pista se la sta cavando benissimo.

Passando i mercati troviamo una forte attenzione verso il brand italiano da parte di Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan, dove si è ottenuto un +20,3%. Nell'area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) abbiamo assistito ad una crescita del 15,8%, mentre la regione Apac (Cina esclusa) ha visto un +12,9%. Leggermente negativo invece il responso del mercato americano, quantificato in calo del 3,3%. In calo anche i proventi della vendita di motori, che sono da ricercare nello stop alla fornitura di unità verso Maserati, invece i ricavi di sponsorizzazioni e incassi commerciali relativi al Cavallino Rampante hanno segno positivo (+4,3%) grazie alle attività legate alla Formula 1.

In rialzo quindi i target per l'anno corrente, che passano dai 3,8 miliardi della precedente stima agli attuali 4,1 miliardi complessivi, nonostante il 2020 vedrà un numero minore di annunci relativi a nuovi modelli. L'attesa per il reveal del SUV Purosangue è però spasmodica, anche se sono sorti problemi relativi alla registrazione del marchio.

I fan della F1 fremono anche guardando al prossimo 11 Febbraio, giorno nel quale verrà presentata al mondo la prossima monoposto della casa di Maranello. Per scoprire le date dei reveal delle altre monoposto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra news al riguardo.