Ferrari regina del Nürburgring: la 296 GT3 di Frikadelli trionfa alla 24 Ore

🏆 WE HAVE A NEW CHAMPION 🏆

Congratulations to Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard, Felipe Fernandez Laser and the entire Frikadelli Racing Team for winning the ADAC TotalEnergies 24h 2023 🥳 #24hNBR #24hNBR2023

.

.#nring #24hnurburgring #nürburgring #nordschleife pic.twitter.com/5w0pWG52wC